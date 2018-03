Redovnica, ki je skušala Katy Perry preprečiti nakup samostana, umrla na sodišču

Smrt 89-letne redovnice Catherine Rose Holzman v soju žarometov

10. marec 2018 ob 21:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dolgo pravno bitko pevke Katy Perry zaradi prodaje samostana je zdaj zaznamoval še tragični dogodek - med zaslišanjem na sodišču se je zgrudila ena od redovnic.

89-letna redovnica Catherine Rose Holzman se je zgrudila na losangeleškem sodišču, kjer je poskušala preprečiti prodajo nekdanjega samostana Los Feliz v Kaliforniji priljubljeni poppevki.

Redovnice, ki so tam živele do leta 2011, so leta 2015 posest prodale restavratorki Dani Hollister, ki jim je ponudila 15,5 milijona ameriških dolarjev oziroma milijon več kot Perryjeva.

Ta je nameravala v vili v rimskem slogu živeti, Hollisterjeva pa je želela nekdanji samostan spremeniti v butični hotel. Obnovitvena dela je tudi že začela, kar pa je močno razburilo sosede.

Vmešal se je losangeleški nadškof, saj za prodajo ni bilo pridobljeno njegovo soglasje. Aprila 2016 mu je pritrdilo tudi sodišče in odločilo, da je nadškofija tista, ki mora odobriti vsak posel s to nepremičnino, saj redovnice niso lastnice.

Redovnice vztrajale pri svojem

Nadškofija je nato dala Perryjevi zeleno luč, da nekdanji samostan postane njeno zasebno domovanje, redovnice pa so temu še naprej nasprotovale. Skrbelo jih je, da same ne bodo dobile nobenega denarja, saj je šla pevkina ponudba za nakup prek nadškofije, ne njih.

Do Perryjeve so gojile tudi osebne zamere. 77-letna Rita Callanan je v pogovoru za Times takrat pojasnila, da je živahno mlado pevko, ki se je podpisala pod uspešnice, kot so I kissed a Girl, Dark horse in Roar, poiskala na spletu, njeni videospoti pa ji niso bili niti najmanj všeč.

Prav Callananova in Holzmanova sta nekaj ur pred petkovim sojenjem dali intervju tudi za Fox11, v katerem sta pojasnili, da so Vatikan zaprosile, naj njim prepusti nadzor nad Los Felizom, Perryjevo, ki je za ta sodni boj porabila že več kot dva milijona dolarjev, pa zaprosili, naj v boju odneha.

T. H.