Selena Gomez in The Weeknd sta se razšla. Je razlog Bieber?

Skupaj so ju videli minuli konec tedna

31. oktober 2017 ob 09:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Govorice so bile resnične: 25-letna ameriška pevka in igralka Selena Gomez ter dve leti starejši kanadski glasbenik The Weeknd sta se namreč po 10 mesecih zveze razšla, ona pa naj bi uteho že iskala v objemu svojega nekdanjega fanta Justina Bieberja.

Minuli konec tedna so Gomezovo in Bieberja namreč opazili, ko sta si privoščila zajtrk v mestecu Westlake Village na obrobju losangeleškega okrožja, nato pa sta skupaj odšla k maši, zaradi česar so tabloidi takoj sklepali, da v Selenini zvezi z The Weekndom (najmanj) škriplje.

Le dan pozneje je reviji People uspelo "iz več različnih virov" izvedeti, da je zveze s kanadskim producentom in glasbenikom, čigar pravo ime je Abel Makkonen Tesfaye, konec. "Z Abelom sta se kar nekaj mesecev trudila, da bi ohranila razmerje," je med drugim dejal neki njen tesen prijatelj in dodal: "Še posebno težko je bilo, ko je bil on na turneji, ona pa je bila zaposlena s snemanji v New Yorku." Ob tem je dodal, da se je Selena trudila, da bi ujela čim več njegovih koncertov in ga podpirala, a ji ni vedno uspelo, zato "se je razdalja med njima le še večala". "Za zdaj je torej konec, ampak sta odločena, da bosta ohranila stike," je znanemu ameriškemu tabloidu še dejal omenjeni poznavalec.

Njeni najbližji nezadovoljni

Hkrati je zavrnil namige, da je Gomezova že poiskala tolažbo v objemu svojega nekdanjega fanta Justina Bieberja, s katerim sta bila občasno skupaj, občasno narazen med letoma 2011 in 2015. Zatrdil je, da sta Gomezova in Bieber le dobra prijatelja. Nekateri drugi tabloidi medtem poročajo, da so zaradi (morebitne) Selenine zveze z Justinom v zrak skočili njeni najbližji, ki so prepričani, da je 23-letni Kanadčan ni vreden in da ji je v preteklosti povzročil preveč gorja.

Po drugi strani pa People navaja nekega Bieberjevega dobrega prijatelja, ki trdi, da si Justin zelo prizadeva pokazati Seleninim staršem in drugim bližnjim, da se je spremenil: "Zdaj je popolnoma drug človek." Prav pevkina mama je namreč z navdušenjem sprejela Tesfaya za potencialnega zeta, medtem ko "sebičnega in razvajenega" Bieberja ni nikoli preveč marala.

Gomezova ima sicer za seboj nekaj težkih mesecev - zaradi avtoimune bolezni lupus so ji poleti začele odpovedovati ledvice, zaradi česar je nujno potrebovala presaditev organa. Na pomoč ji je priskočila najboljša prijateljica, igralka Francia Raisa in ji podarila svojo ledvico.

