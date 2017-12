Sir Elton John v šoku po mamini smrti

Glasbenik se je z mamo pomiril pred kratkim

4. december 2017 ob 13:34

London - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik sir Elton John je na družbenem omrežju Instagram delil fotografijo, na kateri je s svojo mamo Sheilo Farebrother, ob tem pa je zapisal: "Z žalostjo sporočam, da mi je zjutraj umrla mama."

"Videl sem jo prejšnji ponedeljek in bil sem pretresen. Varno potuj, mama. Hvala ti za vse. Močno te bom pogrešal. Rad te imam, Elton," je zapisal John, čigar pravo ime je Reginald Kenneth Dwight. Na začetku leta se je v medijih pojavila novica, da je glasbenik zgladil nesoglasja z mamo. Za materinski dan ji je voščil prek Twitterja in zapisal, da je srečen, da sta spet v stikih.

Mama in sin sta se sprla leta 2008, ko se ni postavila na njegovo stran ob sporu z njegovima dolgoletnima prijateljema Bobom Halleyjem in Johnom Reidom. Jabolko spora so postale tudi besede Farebrotherjeve o njegovi zvezi z Davidom Furnishem. "Ko izreče za medije besede, kot so 'Nisem se pogovarjala z Eltonom, od kar se je poročil s tistim je*** Davidom Furnishem,' jih je težko sprejeti. Ne sovražim svoje mame ... Toda nočem je v svojem življenju," je dejal pred leti John.

Farebrotherjeva je v poznejših intervjujih priznala, da jo je sin odrezal iz svojega življenja. Za svoj 90. rojstni dan je celo najela "tribute skupino" Eltona Johna. Je pa John plačal okoli 34.000 evrov za njeno operacijo kolkov. Mama in sin pa sta se pomirila aprila, ko je John zbolel za bakterijsko okužbo. Pevec in klaviaturist je takrat v bolnišnici ostal dvanajst dni.

