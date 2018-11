"Šokantno" zobovje neizprosnega častilca lepote Lagerfelda

Fotografi so ga ujeli v nelaskavi luči

28. november 2018 ob 11:57

Pariz - MMC RTV SLO

Karl Lagerfeld, pristaš videza kot iz škatlice in neusmiljeni kritik podobe drugih, je prejšnji teden na prižigu lučk v Parizu zbrane šokiral z nasmehom, ki je razkril njegovo zobovje v nezavidljivem stanju.

Modni guru in kreativni vodja pri slovitih hišah Chanel in Fendiju je bil častni gost na dogodku na Elizejskih poljanah, s katerim se tudi uradno začne predbožična sezona v francoski prestolnici. Kot po navadi je bil odet v črnino, lase je imel spete v konjski rep, na nosu pa temna sončna očala.

"V procesu urejanja zobovja"

85-letnik se je večino časa trudil, da bi ohranil resen obraz, a mu nekajkrat ni uspelo - široko se je nasmejal in razkril po pisanju tabloidov "šokantno" stanje v ustih. Seveda so ga fotografi ujeli tudi v najmanj laskavi luči in hitro so se pojavila vprašanja o vzrokih za manjkajoče dele Karlovega zobovja.

Lagerfeldovi predstavniki so pojasnili: "Trenutno je v procesu urejanja zobovja, a ni želel odpovedati udeležbe na slovesnosti, ki jo je potrdil že pred časom."

"Suhci s krivimi zobmi na modnih brveh"

Ob tej priložnosti so tuji tabloidi spomnili na še dokaj sveže Karlove izjave iz letošnjega aprila, ko je kritiziral moške modele v primerjavi z njegovim osebnim asistentom Sebastienom Jondeaujem, ki se je odločil za skok v modni svet: "Sebastien uteleša moškost, ki je popolno nasprotje tistih suhcev s krivimi zobmi na modnih brveh ... Če smo iskreni, je tisto, kar potrebujejo, dober zobozdravnik."

Na pariškem prižigu lučk so se Lagerfeldu, ki je pred časom dvigal veliko prahu tudi z izjavami o nujnosti biti suh in trdil, da (pre)suhe manekenke motijo samo "debele mamice, ki z vrečkami čipsa sedijo pred televizijo", zdaj pa pravi, da se mu za vitko postavo sploh ni treba več truditi ("Na dieti sem bil 15 let, a zdaj lahko pojem karkoli in ne pridobim niti grama. Zelo čudno je vse skupaj.") pridružili še pariška županja Anne Hidalgo in dva otroka, ki so ju za to izbrali pri dobrodeni organizaciji Mali princi.

View this post on Instagram karl lagerfeld’s teeth are giving me an existential crisis A post shared by OfficialSeanPenn (@officialseanpenn) on Nov 27, 2018 at 5:28pm PST

A. K.