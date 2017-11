Sylvester Stallone odločno zanika zlorabo 16-letnega dekleta

Dogodek sega v leto 1986

17. november 2017 ob 21:33

Las Vegas - MMC RTV SLO

Na plan so pokukale obtožbe iz daljnega leta 1986, ko naj bi proti Sylvestru Stallonu in njegovemu varnostniku na policiji spregovorila 16-letnica.

The Mail Online je na svoji spletni strani povzemal dokument, za katerega so zapisali, da je policijsko poročilo iz leta 1986, v katerem 16-letno dekle pravi, da se počuti "ponižano, prestrašeno in osramočeno", a da vseeno ne bo podalo uradne prijave proti znanemu igralcu in njegovemu varnostniku, ki naj bi jo spolno zlorabila, zato takrat glede tega nihče ni ukrepal.

Igralčevi predstavniki za odnose z javnostmi so se na obtožbe že odzvali in trdijo, da so popolnoma napačne. "Nikoli se ni zgodilo. Nihče ni vedel, da ta zgodba obstaja, vključno z gospodom Stallonom, dokler se ni pred kratkim pojavila v medijih. Policisti glede te težave nikoli niso stopili v stik z njim."

Glede na dvanajst strani policijskega poročila žrtev pravi, da je postala prestrašena, ko se je v incident v Stallonovi hotelski sobi vpletel varnostnik. Spoznala naj bi se julija 1986 v hotelu, kjer je dobila avtogram takrat 40-letnega igralca.

Trdila je, da ji je varnostnik zaupal ključe hotelske sobe, kjer je imela pozneje spolne odnose z obema moškima. "Dejala je, da se je oblekla, potem pa je Stallone dejal, da sta oba poročena, zato nikomur ne sme povedati, kaj se je zgodilo, saj bi v nasprotnem primeru morala posredovati in jo utišati," je v poročilu še zapisal policist.

The Mail ob tem navaja, da je upokojeni policist iz Las Vegasa John Samolovitch zatrdil, da je to pravilna kopija originalnega poročila.

Obtožen tudi Ron Jeremy

Pritožbe pa se valijo tudi proti mogotcu pornoindustrije Ronu Jeremyju, ki ga pornoigralka Ginger Banks obtožuje spolnega nadlegovanja, ob tem pa trdi, da je poleg nje podobnih žrtev še veliko.

P. B.