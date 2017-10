Taylor Swift bo izdala aplikacijo za komunikacijo z oboževalci

Dodala ji bo tudi paket lastnih čustvenčkov

12. oktober 2017 ob 19:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čeprav življenju glasbenice Taylor Swift že zdaj ni težko slediti, pa bo v kratkem to postalo še preprosteje - izdala bo namreč mobilno aplikacijo z imenom The Swift Life, ki naj bi bila nekakšna mešanica že znanih družbenih omrežij.

Za izvedbo projekta je moči združila s podjetjem Glu, ki se je podpisalo pod že kar nekaj mobilnih igric, katerih tema so znani obrazi - z njihovimi razvijalci so med drugim sodelovale tudi Katy Perry, Nicki Minaj in Kim Kardashian.

A po poročanju ameriškega tabloida People naj bi Swiftova razvijala aplikacijo, ki bo manj podobna igrici in bolj "novi digitalni zabavi in močno družabno naravnanemu okolju", je zapisal Nick Earl, direktor podjetja Glu.

Kot je razvidno iz promocijskega spota, The Swift Life obljublja, da bo iz posameznih družbenih omrežij, kot so Instagram, Tumblr, YouTube in Snapchat, vzel najboljše, kar lahko ponudijo, in to združil. Tako bo aplikacija namenjena tistim najbolj gorečim oboževalcem, ki si želijo ekskluzivnega dostopa do najnovejših novic v povezavi z glasbenico.

Glasbenica naj bi izdala tudi paket čisto lastnih čustvenčkov, ki jih bo poimenovala Taymojis, dostopni pa bodo le v aplikaciji.

Kot še poroča People, naj bi Swiftova tudi že zdaj precej časa posvetila komunikaciji z oboževalci - pogosto naj bi jim odpisovala na komentarje in sporočila na družbenih omrežjih.

P. B.