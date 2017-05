Taylor Swift znova zaljubljena

Zvezo uspešno skrivala več mesecev

18. maj 2017 ob 21:45

London - MMC RTV SLO

Pevka, ki je znana po tem, da navdih za uspešnice črpa tudi iz svojih propadlih zvez, je že nekaj mesecev v zvezi s 26-letnim britanskim igralcem Joejem Alwynom.

27-letnica, ki v preteklosti svojih zvez pred očmi javnosti ni skrivala, nekaj podrobnosti pa je kasneje razgalila tudi v svojih pesmih, se je tokrat odločila za drugačno taktiko. Svetlolasa popzvezdnica svojo zvezo z leto mlajšim britanskim igralcem namreč skrbno varuje pred očmi javnosti.

Kot poroča Elle je večkrat nagrajena glasbenica že pred meseci v severnem predmestju Londona najela hišo, da bi bila bliže svojemu izbrancu.

Viri blizu pevke so povedali, da se je po vrsti neuspešnih zvez odločila, da bo svoje zasebno življenje v prihodnje raje obdržala zase, česar se očitno tudi drži. Zadnje mesece je vse manj prisotna na družbenih omrežjih, prireditev se ne udeležuje, svoj zadnji nastopa pa je imela februarja.

Alwyn o zasebnem življenju molči

Swiftova je preteklosti razkrila, da težko najde partnerja, ki bi mu ustrezala njena stalna izpostavljenost paparacem, zato ni presenečenje, da sta se z Alwynom, ki mu je preboj v filmski svet uspel z Ang Leejevim filmom Billy Lynn: Dolga pot do junaštva (Billy Lynn's Long Halftime Walk), pred očmi javnosti skrivala čim dlje.

Pevka je imela pred Alwynom kar nekaj zvez, med bolj zvenečimi imeni, ki so se ogreli za svetlolasko, so Tom Hiddleston, Calvin Harris, Joe Jonas, John Mayer, Harry Styles in Jake Gyllenhaal. O Alwynovih preteklih zvezah se ne ve praktično nič, saj je 26-letnik medijem v preteklosti že večkrat pojasnil, da o svojem zasebnem življenju ne namerava govoriti.

Sa. J.