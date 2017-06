Tiger Woods se zdravi zaradi odvisnosti od tablet na recept

V preteklosti se je že zdravil zaradi odvisnosti od tablet in spolnosti

20. junij 2017 ob 08:48

Miami - MMC RTV SLO/Reuters

Slavni golfist Tiger Woods, ki so ga konec maja omamljenega aretirali za volanom, je priznal težave z odvisnostjo od zdravil na recept in poiskal profesionalno pomoč.

"Zatekel sem se po profesionalno pomoč zaradi težav z jemanjem zdravil. Mučijo me bolečine v hrbtu, prav tako imam težave s spancem," je v ponedeljek na Twitterju zapisal nekdanji prvi igralec sveta in dodal: "Želim se vsem zahvaliti za podporo in razumevanje, še posebej oboževalcem in soigralcem."

Preizkus alkoholiziranosti bil negativen

Ob majski aretaciji je v javnost prišel posnetek, kako omamljeni Woods leži za volanom svojega vozila, potem ko so ga med vožnjo v bližini njegovega doma na Jupiter Islandu na jugu Floride ustavili policisti. Woods se je takrat izgovoril na "nepričakovano reakcijo" zaradi jemanja različnih zdravil. Policisti so ugotovili, da alkoholiziran ni bil, sam jim je kasneje povedal, da je vzel zdravilo xanax, ki se predpisuje za zdravljenje anksioznosti in depresije, pogosto pa se uporablja tudi za zdravljenje težav s spanjem. Kasneje je izjavil, da je vzel tudi močno protibolečinsko tableto vikodin.

41-letni Woods je zmagovalec kar 14 velikih turnirjev - majorjev, pred njim je le Jack Nicklaus, a je v zadnjih 22 mesecih zaradi težav s hrbtenico igral zelo malo. Aprila je bil tako že na četrti operaciji hrbta v zadnjih treh letih.

Od raja do pekla

Svet se je Woodsu začel podirati leta 2009, ko se je razkrila serija njegovih skokov čez plot in prevar, ki so zglednega moža in skrbnega očeta, ki je bil vzor številnih Američanov, v hipu spremenili v črno ovco, zapustili so ga tudi sponzorji. Ljubice so se pojavljale kot gobe po dežju in ponujale vsako podrobnost srečanj z zvezdniškim športnikom. Njegova žena, švedska manekenka Elin Nordegren, s katero imata tudi dva otroka, se je kmalu po izbruhu škandala odselila, Tiger pa je odšel na zdravljenje odvisnosti od spolnosti. Vendar je bil razdor med njima prevelik in avgusta 2010 sta sporočila, da se ločujeta.

Da bi ohranil skupno skrbništvo nad njunima otroka, devetletno hčerko Sam in osemletnim sinom Charliejem, je Tiger zdaj pristal, da bo opravil 28-dnevni tečaj zdravljenja v bližini svojega doma. Tečaj je že za njim, v ta namen je najel kar celo krilo ustanove Jupiter Medical Center, piše Telegraph.

Zdravljenje odvisnosti

To sicer ni bil prvi Woodsov obisk klinike za odvajanje. Leta 2010 se je namreč v ustanovi The Meadows treatment center v Wickburgu v Arizoni zdravil odvisnosti od vikodina in uspavalnih tablet ambien, leto predtem pa je poiskal tudi pomoč zaradi odvisnosti od spolnosti in šest tednov preživel v kliniki Gentle Path v Mississippiju.

A. P. J.