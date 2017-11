Trumpa zmedlo "nenavadno" rokovanje, Duterte na Trumpovo željo zapel duet

Ameriški predsednik je hitro popravil napako

13. november 2017 ob 15:32

Manila - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na srečanju voditeljev vrha Asean poskrbel za nemalo smeha, ko ga je - vsaj tako se je zdelo - za trenutek zmedel malo drugačen način rokovanja.

Voditelji držav članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) in ameriški predsednik so se namreč srečali v filipinski prestolnici Manila in se, kot je to v navadi, postavili pred fotografe. Ob tem pa so se organizatorji odločili, da si bodo voditelji roke podali malo drugače - vsak naj bi roke prekrižal in desno podal kolegu oz. kolegici na levi, levo pa tistemu oz. tisti ki stoji na desni.

Medtem ko so ostali voditelji podali roke na levo in desno, je ameriški predsednik z obema rokama skušal zagrabiti prste vietnamskega predsednika Nguyena Xuana Phuca. Ker ni podal roke gostitelju, filipinskemu predsedniku Rodrigu Duterteju, je bila linija voditeljev, ki naj bi ponazarjala enotnost, prekinjena, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po nekaj sekundah zadrege je Trump ugotovil, komu mora podati roko, ter naposled "povezal" vietnamskega in filipinskega predsednika, a trenutek zadrege so v svoje objektive že ujeli pozorni fotografi in fotografije so v trenutku obšle svet.

Za zanimiv trenutek pa je poskrbel tudi predsednik Duterte, ki je zapel duet You are the Light, to pa naj bi po poročanju BBC-ja storil na Trumpovo željo.

Duet je zapel z znano glasbenico Pilito Corrales, po končani skladbi pa je zbranim pojasnil, da je to storil "po naročilu predsednika ZDA".

Trump sicer na Filipinih končuje azijsko turnejo, v okviru katere je obiskal tudi Japonsko, Kitajsko, Južno Korejo in Vietnam.

T. K. B., P. B.