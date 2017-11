Trumpa na Filipinih pričakali protestniki

Trump: "Zakaj me Kim žali, če se trudim biti njegov prijatelj"

12. november 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 17:17

Hanoj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je prispel na Filipine, kjer se je na večerji srečal z visokimi uradniki, v Manili pa ga je pričakalo tudi več sto protestnikov.

V filipinski prestolnici se je Trump na slavnostni večerji v počastitev 50-letnice Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) srečal tudi s filipinskim predsednikom Rodrigom Dutertejem. Manila bo od ponedeljka gostila vrh združenja Asean, ki obsega deset držav, na njem pa bodo uradno proslavili tudi 40 let odnosov med Aseanom in ZDA.

Prihod Trumpa v Manilo so pospremile demonstracije več sto protestnikov, ki so se sprehodili mimo močno zastraženega prizorišča vrha in ameriškega veleposlaništva, a so jih ustavili policisti. Po navedbah AFP-ja je bilo več kot 20 protestnikov ranjenih, ko je policija posredovala z vodnimi topovi.

Trump Vietnamu ponuja mediacijo

Ameriški predsednik Trump je predtem vietnamskemu kolegu Tran Daj Kvangu ponudil pomoč pri reševanju spora s Kitajsko o Južnokitajskem morju. Trump je z vietnamskim predsednikom govoril tudi o gospodarskih odnosih med državama, ki sta ob njegovem obisku sklenili več sporazumov s področja energetike in prometa.

Prisvajanju velikega dela Južnokitajskega morja nasprotujejo Filipini, Malezija, Brunej, Tajvan in Vietnam. Države na tem območju so zaradi nadzora nad Južnokitajskim morjem v sporih že stoletja, napetosti pa v zadnjih letih rastejo. Vietnam je najbolj glasen nasprotnik Pekinga in njegove "militarizacije" otokov v tem morju.

"Sem dober posrednik in razsodnik"

"Če lahko pomagam pri spravi oziroma razsodbi, mi prosim sporočite. Sem zelo dober posrednik in razsodnik," je povedal ameriški predsednik, ki je priznal, da je kitajski položaj v Južnokitajskem morju problematičen. Kvang je ob tem dodal, da Vietnam verjame v reševanje sporov z miroljubnimi pogajanji in na podlagi mednarodnega prava. Odkar se je filipinski predsednik Rodrigo Duterte približal Kitajski, je Hanoj glavni izzivalec Pekinga na območju. Kitajska med drugim od Vietnama zahteva, da preneha črpati nafto na spornem območju.

Trump se "trudi" biti Kimov prijatelj

Glede vmešavanje Moskve v ameriške volitve je Trump dejal, da zaupa ameriškim obveščevalcem, a dodal, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin večkrat zatrdil, da vmešavanja ni bilo: "Resnično verjamem, da ko mi to govori, tako tudi misli." Ob tem je dodal, da se s Putinom ni želel prerekati glede vmešavanja v volitve, ampak se želi ukvarjati s svetovnimi vprašanji, kot so Severna Koreja, Sirija in Ukrajina.

O Pjongjangu se je iz Vietnama ameriški predsednik oglasil prek Twitterja. V nizu tvitov je med drugim sarkastično zapisal: "Zakaj bi me Kim Džong Un žalil in me označil za starega, če ga pa jaz nikoli ne bi označil za majhnega in debelega. Oh no, tako zelo se trudim biti njegov prijatelj – morda pa se bo nekega dne to zgodilo!" Na novinarski konferenci je zatem dodal, da se ni šalil glede možnosti, da bi nekoč s severnokorejskim voditeljem, ki ga je pred kratkim označil za sprijenega diktatorja, postala prijatelja.

Ruska pomoč pri reševanju svetovnih vprašanj

Trump se na turneji po Aziji prizadeva za povečanje svetovnega pritiska proti jedrskemu programu Pjongjanga. Ko je govoril v Seulu, je opozoril Severno Korejo, naj ne podcenjuje ZDA. "Orožje vas ne dela varnejše, ampak postavlja vaš režim v večjo nevarnost. Vsak korak na tej temni poti povečuje nevarnost, s katero se spoprijemate," je tedaj povedal. Iz Pjongjanga so se odzvali z besedami, da jih besede "starega norca nikoli ne bodo prestrašile in ne bodo ustavile njihovega napredka".

V enem od tvitov je Trump sporočil, da se je kitajski predsednik Ši Džinping strinjal s potrebo po okrepitvi sankcij proti Pjongjangu in da želi severnokorejsko denuklearizacijo. Prav tako je v tvitih "sovražnike in norce", ki postavljajo pod vprašaj njegova prizadevanja za izboljšanje odnosov z Rusijo, opozoril, da želi rešiti položaj v Severni Koreji, Siriji in Ukrajini ter vprašanje terorizma, "in Rusija lahko zelo pomaga" pri tem, je dodal.

Iz Vietnama je Trump odpotoval na Filipine, kar je zadnja postaja na njegovi turneji. V Manili se bo srečal z voditelji Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean).

T. J., J. R.