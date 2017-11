Trump začenja najdaljšo azijsko turnejo ameriškega predsednika v zadnjih 25 letih

Glavna tema obiska severnokorejska jedrska grožnja

3. november 2017 ob 18:29

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je odpravil na azijsko turnejo, v okviru katere bo obiskal Japonsko, Južno Korejo, Kitajsko, Vietnam in Filipine. Osrednji temi bosta trgovinski odnosi z azijsko-pacifiškim območjem in napetosti na Korejskem polotoku.

Ameriški predsednik bo najprej prispel na Havaje, kjer bo obiskal poveljstvo ameriške tihomorske flote in muzej bojne ladje Arizona, ki so jo med napadom na Pearl Harbor leta 1941 potopili Japonci. Nato se bo odpravil na Japonsko, kjer se bo srečal s premierjem Šinzom Abejem in cesarjem Akihitom.

Eden od osrednjih ciljev poti, ki je najdaljša pot katerega koli ameriškega predsednika na to območje v zadnjih 25 letih, bo okrepiti mednarodno odločenost za "izolacijo severnokorejskega režima", je v četrtek pojasnil Trumpov svetovalec za državno varnost Herbert McMaster.

Tik pred Trumpovim obiskom v Aziji sta dva ameriška strateška bombnika nad ozemljem Južne Koreje izvedla vojaške vaje. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je vaje že označila za pripravljanje jedrskega napada na Severno Korejo in dodala, da se ZDA trudijo sprožiti jedrsko vojno.

Gospodarska tekma s Kitajsko

Izredno pomemben bo tudi obisk Kitajske in ohranjanje odnosa z voditeljem Ši Džinpingom, poroča Al Džazira. ZDA se pri trgovanju s Kitajsko namreč spopadajo z večmilijardnim primanjkljajem, zato Trump Kitajsko obtožuje manipuliranja z denarno enoto, prirejanja trgov in kraje poslovnih idej od ameriških podjetij.

Vendarle tudi na Vzhodnoazijski vrh

Tik pred zdajci je Trump sporočil, da bo turnejo podaljšal še za en dan, kar mu bo omogočilo, da se bo 14. novembra na Filipinih udeležil Vzhodnoazijskega vrha in s tem utišal predhodne kritike o neupoštevanju tega dogodka.

Poleg Vzhodnoazijskega vrha se bo med potjo udeležil še dveh vrhov. Prav tako na Filipinih se bo udeležil večerje vrha ob 50. obletnici obstoja Združenja držav Jugovzhodne Azije (Asean), kjer bodo uradno proslavili 40 let odnosov med Aseanom in ZDA.

Nov sestanek s Putinom?

Trump se bo v Vietnamu udeležil srečanja voditeljev foruma o Azijsko-tihomorskem gospodarskem sodelovanju (Apec), ki ima 21 članic, med njimi tudi ZDA in Rusijo. Vrh bo potekal v Da Nangu, ob robu pa naj bi se ameriški predsednik vnovič srečal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Odnosi med Moskvo in Washingtonom so sicer precej napeti, tudi zaradi več preiskav ruskega vpletanja v predsedniške volitve v ZDA. V okviru preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja so ta teden izdali prve obtožnice. Nekdanji vodja Trumpovega volilnega štaba Paul Manafort je skupaj s svojim nekdanjim poslovnim kolegom Rickom Gatesom obtožen zarote proti ZDA in pranja denarja. Oba sicer krivdo zanikata.

Sestanka s Papadopoulosom se Trump ne spomni

Eden od prvih zunanjepolitičnih svetovalcev Trumpove predvolilne kampanje George Papadopoulos je pred dnevi sicer priznal, da je na zaslišanju pri FBI-ju lagal glede stikov z ruskim profesorjem, ki je povezan s Kremljem. Trump je danes dejal, da se sestanka s Papadopoulosem leta 2016 skorajda ne spomni, in ga označil za nepomembnega. Predsednik je sicer fotografijo sestanka objavil na svojem računu pri Twitterju.

Na zadnji delovni dan "ugasnil" Trumpov račun

Trumpov uporabniški račun @realDonaldTrump na Twitterju je sicer v četrtek za 11 minut izginil. Twitter je sporočil, da je račun deaktiviral uslužbenec na svoj zadnji dan na delovnem mestu in je to najverjetneje storil namerno, poroča Guardian. Trump je po kratkem mrku takoj tvitnil, da njegovo tvitanje očitno "ima učinek".

J. R.