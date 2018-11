Porterjeva in znani raper sta bila par med letoma 1994 in 2007. Foto: AP Sorodne novice Še ena razdrta zveza Seana "Diddyja" Combsa Dodaj v

V 48. letu starosti je umrla nekdanja partnerka Diddyja

Skupaj sta imela tri otroke

16. november 2018 ob 09:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kim Porter, ki je mati treh otrok znanega ameriškega raperja Diddyja, so na losangeleškem domu našli mrtvo, poročajo tuji mediji.

Manekenka, igralka in glasbenica – med drugim je bila del skupin 3 Brown Girls in Girl 6 – je bila z raperjem v turbulentnem razmerju med letoma 1994 in 2007, skupaj pa imata tri otroke: 11-letni dvojčici Jessie James in D'Lilo ter 20-letnega sina Christiana, Diddy pa ima še tri otroke iz drugih razmerij, medtem ko ima ona iz prejšnjega zakona še 27-letnega sina Quincyja.

BBC poroča, da vzrok smrti še ni znan, medtem ko nekateri drugi mediji pišejo, da naj bi šlo za srčni zastoj. Uradni vzrok smrti bo tako znan po opravljeni obdukciji.

Na družbenih omrežjih so se že oglasili mnogi zvezdniki, ki so se pokojnici poklonili in družini ter prijateljem izrazili sožalje, med drugim tudi Rihanna, 50 Cent in Missy Elliot. "Danes smo izgubili nekoga resničnega, čudovitega v vseh pogledih. To bo vplivalo na mnoge, nekateri niti ne bodo vedeli, zakaj ... Kim, tvoj živahni značaj je vplival na ves svet," je zapisala glasbenica Rihanna.

Porterjeva je sicer še pred nekaj dnevi na Instagramu objavila fotografijo Diddyja in njegove družine, ob kateri je zapisala zgolj "ljubezen", nekdanjemu partnerju pa je pred kratkim voščila tudi za rojstni dan: "Hvala ti, da si mi dal najboljša darila v mojem življenju – najine otroke."

P. B.