Video: Osupli Seinfeld zavrnil Ke$hin objem: "Kdo sploh je to?"

Posnetek je hitro postal uspešnica

8. junij 2017 ob 22:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pevka Ke$ha in komik Jerry Seinfeld sta drug drugega nehote spravila v veliko zadrego - ona ga je želela objeti, on je sploh ni prepoznal, vse skupaj pa je ujela kamera.

63-letni Seinfeld je na prireditvi National Night of Laughter and Song v Washingtonu ravno odgovarjal na vprašanja radijskega voditelja Tommyja McFlyja, ko je v kader nenadoma vpadla plavolaska z razširjenimi rokami in z besedami: "Joj, tako te imam rada!"

Presenečeni komik se je zahvalil, takoj zatem pa je sledilo njeno vprašanje: "Te lahko objamem?" Seinfeld je hitro odvrnil "Ne, hvala," vendar je ob besedah "prosim" in "samo en majhen objem" vztrajala, a igralec se ni dal prepričati in je celo stopil korak nazaj, preden je dekle osramočeno ob vsesplošnem smehu zapustilo prizorišče.

"Sploh ne vem, kdo je bil to," je Seinfeld v zadregi priznal pred kamero, ki tako očitno ni prepoznal 29-letne Keshe Rose Sebert oziroma Ke$he, provokativne pevke, ki je znana po skladbah, kot sta Tik Tok in Die Young.

LAST NIGHT @KeshaRose found out @JerrySeinfeld is not a #Hugger -- Is it hard to be a non-hugger in 2017? pic.twitter.com/92OoMFCNkd