Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Myers in Carvey v vlogah Waynea in Gartha v SNL-ju aprila 1992, ko je bila njuna gostja Sharon Stone, takrat vroča zvezdnica Prvinskega nagona. Foto: AP "Garth" in "Wayne" dobrih 20 let kasneje, na srečanju celotne zasedbe leta 2013. Foto: Reuters Manjkali nista niti režiserka Penelope Spheeris in filmsko čudaško nekdanje Wayneovo dekle Lara Flynn Boyle. Foto: Reuters Vlogi sta glavna igralca obudila na podelitvi MTV-jevih videonagrad leta 2008. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: "Waynov svet, žurka, odlično" - 25 let kultne komedije

Praznovanja v Aurori že potekajo

15. februar 2017 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

14. februarja 1992 so iz studiev Paramonut dokaj skeptično v kinematografe poslali Wayneov svet. Četrt stoletja kasneje ta odbita komedija o dveh odbitih rokerjih uživa kultni status.

Ni slabo za film, ki so ga z zelo skromnim proračunom posneli v zgolj 34 dneh, ideja zanj pa je izšla iz skeča v komični oddaji Saturday Night Live, v katerem sta Mike Myers in Dana Carvey upodobila par pretežno v domači kleti "visečih" in z "bejbami" obesednih "modelov". Hkrati je to najdonosnejši film, osnovan na likih iz SNL-ja, presegel je celo uspeh prav tako kultnih Bratov Blues z Johnom Belushijem in Danom Aykroydom.

Zgodba, ki jo je skupaj z Bonnie in Terryjem Turnerjem napisal Myers, prevzel pa je tudi naslovno vlogo, je postavljena v predmestje Chicaga, natančneje v mestece Aurora v zvezni državi Illinois, kjer je te dni, ob častitljivem jubileju, vse posvečeno Wayneu Campbellu in njegovemu pajdašu Garthu Algarju, enemu najslavnejših filmskih parov v zgodovini Hollywooda.

Režijo so zaupali Penelope Spheeris, ki je bila v zgodnjih 90. ustaljeno ime na losangeleški alternativni sceni, posnela je tudi kultni pankerski film Suburbia. Kot je povedala pred kratkim, je bil projekt kljub za hollywoodske razmere nizkemu proračunu zanjo, bolj vajeno underground projektov, "kot bi snemala Batmana".

Izjemen uspeh filma je povzročil razkol med Spheerisovo, Myersom in Carveyjem, in to v takšni meri, da se režiserka - menda po Myersovem ukrepanju - ni vrnila za snemanje nadaljevanja, ki je v skladu z miselnostjo "kuj železo, dokler je vroče", prišlo v kina že takoj naslednje leto, Myers in Carvey pa do časa, ko sta zapustila SNL in se je Myers z Austinom Powersom zacementiral med superzvezdami tovarne sanj, nista več govorila.

(Zanimivo: menda si Myers nikoli ni želel deliti mesta pod žarometi s Carveyjem, saj si je Waynea zamislil kot samostojni lik za skeče, a so mu nato Gartha skoraj na silo dodali, v tistem času je bil namreč večji zvezdnik Carvey.)

A do srečanja celotne zasedbe v letu 2013 so se že pobotali, kot je izjavila Spheerisova: "Prestari smo, da bi bili jezni. Wayneov svet preveva tako lepo, pozitivno vzdušje. Zakaj bi bil nad njim temen oblak?" Myers, ki se je po pričevanju ekipe in Spheerisove kljub temu, da je bil Wayneov svet njegov prvi film, na snemanju obnašal kot "razvajena diva", pa je dve desetletji kasneje le priznal, da je prav režiserka film naredila boljši, kot je bil napisan in na ta način priznal tudi, da se je motil, ko ji je zameril, da je nekaj prizorov v montaži izpustila.

V obeh filmih kar mrgoli zvezdniških gostujočih vlog in cameov: Rob Lowe (še danes trdi, da je prav zaradi tega in nadaljnjih sodelovanj z Myersom odkril svoj komični talent) in "twinpeaksovka" Lara Flynn Boyle, pa Alice Cooper in Meat Loaf v prvem, Kim Basinger, Heather Locklear ("Schwing!"), Christoper Walken, Charlton Heston in člani Aerosmith v drugem ...

Nekaj časa je krožila tudi zgodba, da si je Myers v drugem delu, ko Wayne in Garth prirejata svoj festival Waynestock, na vrhuncu priljubljenosti grungea želel k sodelovanju privabiti Nirvano, a Kurt Cobain ni bil za stvar.

Eden najbolj kultnih prizorov iz filma je gotovo "slemanje" v avtu na klasiko Queenov Bohemian Rhapsody, pa v slogu kung fu filmov sinhronizirani dvoboj z očetom Wayneovega dekleta Cassandre Wong (Tia Carrere) iz nadaljevanja in še serija nemsrtnih enovrstičnicin šal, ki se četrt stoletja kasneje še vedno dobro držijo. In, kot so povedali glavni akterji, jih je večina nastalo popolnoma spontano, saj jim je režiserka dovolila improvizirati. Nekatere izmed njih si oglejte v priloženih videih.

A. K.