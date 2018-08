Vincent Cassel skočil v zakonski jarem s 30 let mlajšo partnerico

Novo poglavje v življenju 51-letnega igralca

25. avgust 2018 ob 16:44

Pariz - MMC RTV SLO

Zvezdnik filma Črni labod, 51-letni francoski igralec Vincent Cassel, je daleč od oči javnosti obljubil večno zvestobo 21-letni francoski manekenki Tini Kunakey.

Zaljubljenca sta se poročila v petek na zasebni ceremoniji v mestni hiši v Bidartu – mestu, ki je od Pariza oddaljeno skoraj 800 kilometrov. Par je na fotografijah, ki so prišle v javnost, sijal od sreče. Zvezdnik filma Oceanovih 12 pa je bil ob pogledu na svojo 30 let mlajšo nevesto očaran.

Skok v zakonski stan je potrdil igralec prek družbenega omrežja Instagram, kjer je objavil njuno poročno fotografijo in poleg napisal: "Da! ❤." Zraven pa je pripisal še ključnik z datumom poroke. Francoski igralec je bil med letoma 1993 in 2013 poročen z italijansko igralko Monico Bellucci. Skupaj pa imata dva otroka: 13-letno hčerko Devo in 8-letno Leonie.

Cassel in Kunakey sta se začela sestajati leta 2016, ko sta se spoznala v Biarritzu. Manekenka je v javnosti maja namignila, da je zaročena, ko je delila na Instagramu fotografijo, na kateri sta bila skupaj s Casselom, pod njo pa je v opisu objavila emoji zaročnega prstana.

51-letni igralec je v pogovoru za italijansko različico revije Vanity Fair priznal, da ni nikoli mislil, da se bo še kdaj poročil. "Mislil sem si: bil sem poročen, imam dve mali deklici, naredil sem, kar sem moral, zato bom zdaj sam. Bilo je zabavno, toda kmalu sem spoznal, da je moje življenje prazno. Nisem pričakoval, da bom koga spoznal, toda zgodilo se je. In ta ženska je precej mlajša, kot sem si kdaj predstavljal," je dejal Cassel.

Hkrati pa je še izrazil željo, da bi še enkrat postal oče: "Otroci so najčudovitejša bitja, kar jih obstaja." Ob tem pa je še dodal, da sta mu prav hčerki pomagali razumeti samega sebe. V intervjuju za New York Times pa je še dodal, da ljubezen "ni vedno pravična".

K. K.