Vojna za premoženje "francoskega Elvisa": otroka proti njegovi ženi

Hčerka napovedala izpodbijanje oporoke

13. februar 2018 ob 12:09

Pariz - MMC RTV SLO

Po smrti "francoskega Elvisa", Johnnyja Hallydaya, se je pričakovano vnela vojna za njegovo dediščino - oboževani glasbenik je namreč v oporoki vse svoje (ne ravno skromno) premoženje zapustil svoji četrti ženi in njunima posvojenima hčerkama, na biološke otroke pa "pozabil".

Prav zato sta se Hallydayeva otroka, 34-letna Laura Smet in 51-letni David Hallyday, odločila za tožbo, s katero oporoko, v kateri je decembra umrli 74-letni glasbenik vse zapustil svoji 42-letni ženi Laeticii (v primeru njene smrti pa njunima posvojenkama Jade in Joy), biološka otroka pa pustil brez vsega, izpodbijata z argumentom, da je "v očitnem neskladju z zahtevami francoskega prava".

Laura Smet, sicer hčerka Hallydaya in igralke Nathalie Baye, je v odprtem pismu za francosko tiskovno agencijo AFP razkrila, da sta bila z bratom Davidom pretresena in prizadeta ob spoznanju, da ju je oče izpustil iz svoje oporoke. Pri tem je poudarila, da je dokument nastal v ZDA oz. v tamkajšnji zvezni državi Kaliforniji, kjer je priljubljeni francoski glasbenik zadnja leta živel, čeprav je bil francoski državljan in je umrl v Franciji.

"Otrok ima pravico dobiti nekaj od očeta"

Po francoski zakonodaji se namreč premoženje umrlega razdeli med njegovo ženo in potomce, čemur pa se je Hallyday z določilom, da po Laeticijini smrti vse pripade njunima hčerkama, izognil. Zato bosta Laura in David oporoko izpodbijala in si tako skušala zagotoviti vsaj delček očetovega premoženja. Kot so zapisali odvetniki Laure Smet, je ta namreč ostala "brez materialnih dobrin, brez avtorskih pravic za njegovo umetniško delo, brez kakršnega koli spominka, kitare, niti podpisanega ovitka za ploščo s skladbo Laura, ki ji je posvečena". "Otrok ima pravico dobiti nekaj od svojega očeta," so v zahtevku še dopisali Laurini odvetniki.

V že omenjenem odprtem pismu je sicer Smetova namignila, da odnosi med Hallydayevo četrto ženo (s Hallydayem sta bila poročena več kot 20 let, od leta 1996) in njegovima biološkima otrokoma niso bili najboljši, Laeticia naj bi jima celo preprečila, da bi se od očeta še zadnjič poslovila: "Ne morem prenesti tega, da se nisem mogla posloviti od tebe, očka, se zavedaš tega? Ampak, oče, slišim te. In zato sem se odločila, da se bom borila. Ljubše bi mi bilo, če bi to vse ostalo v družini, ampak žal je naša družina pač takšna."

Francoska legenda

Hallyday, s pravim imenom Jean-Philippe Smet, je v Franciji veljal za pravo legendo. V svoji karieri, ki se je raztezala skozi pet desetletij, je prodal več kot 110 milijonov plošč, v živo pa si je njegove koncerte ogledalo okoli 28 milijonov ljudi. Ko je decembra umrl po dolgem boju z rakom na pljučih, so v Franciji za njim žalovali milijoni - tudi državni vrh. Francoski predsednik Emmanuel Macron ga je na primer označil za narodnega heroja.

T. K. B.