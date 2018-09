Za Dolores O'Riordan usodna utopitev zaradi alkoholiziranosti

Bojevala se je z bipolarno motnjo

6. september 2018 ob 13:15

London - MMC RTV SLO, Reuters

Preiskava vzroka smrti pevke zasedbe The Cranberries, Dolores O'Riordan, ki je umrla 15. januarja letos, je razkrila, da je bila zanjo usodna utopitev zaradi alkoholiziranosti.

46-letno pevko so našli v kopalni kadi v sobi enega izmed londonskih hotelov. Kot so strokovnjaki povedali na sodišču v Londonu, se je pevka utopila, potem ko je popila preveč alkohola. Irka je v London prišla na krajše glasbeno snemanje.

Članica The Cranberries od 18. leta

O'Riordanova je zaslovela kot pevka irske skupine alternativnih rokerjev The Cranberries, ki velja za eno najuspešnejših skupin devetdesetih. Skupini se je pridružila leta 1990, ko je imela rosnih 18 let. Revija The Rolling Stone jih je opisala kot "največji irski izvozni produkt po U2-jih". Izdali so pet albumov: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), No Need to Argue (1994), To the Faithful Departed (1996), Bury the Hatchet (1999) in Wake Up and Smell the Coffee (2001), nato pa ob dvajsetletnici še antologijo največjih uspešnic Stars: The Best of 1992–2002 (2002).

Na albumu No Need To Argue je izšel singel Zombie, jezna politična pesem o otroku, ki je umrl v terorističnem napadu. Singel, ki ga je napisala Dolores, je na podelitvi MTV-jevih nagrad leta 1995 dobil kipec za najboljšo pesem. O'Riordanova je v svoj prepoznavni slog petja vpletla celo elemente jodlanja, ki se ga je naučila od svojega očeta.

V dveh desetletjih na glasbeni sceni so The Cranberries prodali več kot 40 milijonov albumov in spravili štiri albume v zgornjo dvajseterico lestvice Billboardovih 200. V dvajseterice najbolj predvajanih singlov so se uvrstili osemkrat, še danes pa odmevajo uspešnice Linger, Dreams, Ode to My Family, Ridiculous Thoughts, Salvation, Free to Decide in Promises.

Razhod in ponovno delovanje

Razšli so se leta 2003 in se znova sestali leta 2009; v vmesnem obdobju je O'Riordanova izdala samostojni album Are You Listening? (2007). Lani so ponovno združeni The Cranberries izdali akustični album Something Else, a so nato morali odpovedati koncertno turnejo po Evropi in Severni Ameriki zaradi pevkinega šibkega zdravja. Zasedba je takrat v izjavi za javnost pojasnila, da ima Dolores "težave s hrbtom" in da ji je zdravnik zato odsvetoval kakršno koli nastopanje.

Prav tako lani je pevka razkrila, da je imela že od leta 2015 diagnozo bipolarne motnje; predtem se je večji del svoje kariere bojevala z obdobji depresije. Manija je bila tudi vzrok za incident leta 2014, ko je v napadu jeze med čezoceanskim poletom napadla uslužbence družbe AerLingus.

A. P. J.