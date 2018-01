Zara Tindall noseča: na poti je sedmi pravnuk Elizabete II.

Z možem Mikom Tindallom že imata štiriletno hčer

5. januar 2018 ob 18:46

London - MMC RTV SLO, Reuters

Zara Tindall, vnukinja britanske kraljice, pričakuje otroka. Britanska kraljeva družina se bo tako letos povečala za (vsaj) dva novorojenčka.

Vnukinja britanske kraljice Elizabete II. Zara Tindall in njen mož Mike Tindall pričakujeta otroka, je sporočil njun predstavnik za stike z javnostjo. Novica je prišla v javnost med tem, ko je par skupaj s skoraj štiriletno hčerko Mio na delovnem obisku v Avstraliji.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da je kraljico in preostalo kraljevo družino novica zelo razveselila – toliko bolj, ker je Zara decembra 2016 splavila. Nekdanja konjeniška prvakinja in nekdanji igralec ragbija sicer že imata hčer Mio Grace, ki se je rodila januarja 2014.

Otrok, ki se bo predvidoma rodil v poletnih mesecih, bo sedmi pravnuk kraljice Elizabete II., v vrsti za britanski prestol pa bo na 19. mestu. Še pred tem na britanskem kraljevem dvoru namreč pričakujejo rojstvo tretjega otroka princa Williama in vojvodinje Cambriške.

M. Z.