"Zaroko Harryja in Meghan bi lahko naznanili že jutri"

Naznanitev naj bi bila le vprašanje časa

26. november 2017 ob 11:42

London - MMC RTV SLO

Meghan Markle je po selitvi v London dobila kraljevo zaščito, po poročanju tujih medijev pa naj bi to pomenilo, da bi lahko vsak čas naznanili zaroko s princem Harryjem.

Neimenovani viri so za časnik Express pojasnili, da bi novica morala postati javna že v četrtek, ko bi predsednica vlade Theresa May izdala javno čestitko, a se je Kensingtonska palača zaradi številnih ugibanj "prestrašila" in oznanitev zaroke prestavila.

"Vsi so pričakovali, da bodo zaroko oznanili v četrtek ob enajstih dopoldne," je pojasnil eden izmed vladnih virov. "A zdi se, da je palača stopila korak nazaj zaradi mnogo klicev radovednih novinarjev. Jasno pa je, da se bo uradna naznanitev zaroke zgodila vsak čas."

Govorice in ugibanja so ta konec tedna še močnejše, mnogo virov pravi, da je princ Harry ameriško igralko že zaprosil. To, da je igralka dobila kraljevo policijsko spremstvo, je najmočnejši namig doslej, da je le še vprašanje časa. Tudi vojvodinja Cambriška je bila do spremstva upravičena šele, ko sta se s princem Williamom zaročila v Keniji - mesec dni pred tem, ko sta zaroko novembra 2010 tudi javno oznanila.

Poroka morda že pred aprilom

Strokovnjaki za britansko kraljevo družino trdijo, da so tudi zaposleni v palači obveščeni o tem, če pa zaroko naznanijo pred božičem, se bo tudi Meghan lahko udeležila kraljevega praznovanja v Sandringhamu, kjer kraljica Elizabeta II. vsako leto tradicionalno preživlja božič.

Poroka bi se lahko zgodila še pred aprilom 2018, torej še preden bosta William in Kate dobila tretjega otroka, že zdaj pa se namiguje, da bosta imela na veliki poročni dan princ George in princesa Charlotte pomembno vlogo.

The Sunday Express je pred nekaj meseci poročal, da je anglikanski nadškof iz Canterburyja Justin Welby izdal dovoljenje, da se princ Harry lahko z Meghan poroči v cerkvi, čeprav je ločenka. Nekdanja zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec je bila med letoma 2011 in 2013 namreč poročena z ameriškim producentom Trevorjem Engelsonom.

Po poročanju US Weekly je 33-letni princ za svojo izbranko izbral zaročni prstan, za katerega so uporabili diamante iz broške, ki je pripadala njegovi materi princesi Diani.

P. B.