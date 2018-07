Žena Bodeja Millerja: Nobenemu staršu ne želim takšne bolečine

Tragično sta izgubila hčerko

18. julij 2018 ob 21:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Morgan Beck Miller je prvič po tragični nesreči, ko sta z Bodejem izgubila 19-mesečno hčerko, javno spregovorila o incidentu in bolečini, ki je sledila.

31-letnica je na družbenih omrežjih delila fotografijo pokojne Emeline Grier in zapisala, da je minilo že 37 dni, odkar je nazadnje v naročju držala svojo hčerko. "Molim, da se nobenemu drugemu staršu ne bi bilo treba spoprijemati s tako bolečino." Ob tem je v objavi označila še eno mamico, ki je otroka izgubila na podoben način – 19-mesečno hčerko sta z Bodejem namreč izgubila po tem, ko se je utopila v bazenu.

"Prosim, preberite," je še zapisala in dodala, da je utopitev vodilni vzrok smrti otrok, starih od enega do štirih let. "Vedno govorimo o cepivih, otroških sedežih, organski hrani, gledanju televizije ... A številka ena je ravno to. Potrebnih je zgolj nekaj sekund." Pozvala je k širjenju ozaveščenosti, saj je že to "prvi korak pri preventivi pred tovrstnimi tragedijami".

Miller se je sicer na tisto tragično soboto z ženo udeležil sosedove zabave, z njima pa je bila tudi Emeline, ki je padla v bazen, reševalci pa ji ob prihodu niso mogli več pomagati.

Bila je njegov četrti otrok. Rodila se je novembra 2016 in s tem postala drugi otrok, ki ga je Bode imel z Morgan. Miller ima z nekdanjim dekletom Chanel Johnson hčerko Neesyn, iz razmerja s Saro McKenna pa sina Samuela. Leta 2012 se je poročil z Morgan Beck, s katero sta se leta 2015 razveselila rojstva sina Nasha Skana, nato pa Emeline. Ravno dva meseca pred tragično nesrečo je par razkril, da pričakujeta še enega otroka.

