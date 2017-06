Življenje po Beli hiši – Obamovi z raftom po brzicah

Nekdanji predsednik ZDA trenutno uživa na Baliju

27. junij 2017 ob 16:25

Bali - MMC RTV SLO

Družina Obama nadaljuje svoje počitnice, ki se po osmih letih bivanja v Beli hiši gotovo zelo priležejo. Nekdanji predsednik se s svojimi tremi dekleti tokrat potika po Indoneziji.

Po koncu drugega mandata je nekdanji predsednik ZDA Barack Obama zatrdil, da z družino ostaja v Washingtonu predvsem zaradi šolskih obveznosti mlajše hčere in da nima interesa igrati vloge iz ozadja in se vmešavati v politično dogajanje.

Zdi se, da je nekdanji ameriški predsednik našel popolno rešitev, zaradi katere političnega parketa gotovo ne pogreša prav pogosto. Od januarske upokojitve namreč večino časa preživi na družinskih potovanjih po svetu.

Družina Obama je trenutno na Baliju, kjer so jo fotografi ujeli med raftanjem na divjih vodah. Tokrat so na počitnicah vsi štirje člani družine, poleg Baracka in Michelle tudi obe hčerki – Sasha in Malia. Po poročanju lokalnih medijev je družina med drugim obiskala muzej umetnosti Agung Rai, z riževimi terasami obdano vasico Jatiluwih in se z raftom spustila po reki Ayung. Na otoku naj bi ostali pet dni, nato pa se bodo odpravili v Džakarto. Z glavnim mestom Indonezije ima Obama posebno vez, saj je tam preživel del svojega otroštva.

Počitniška turneja

Obama se je po tem, ko je predsedniško mesto prepustil svojemu nasledniku Donaldu Trumpu, očitno odločil predvsem uživati. Od februarja je z družino obiskal številne počitniške kraje, kot so Palm Spirngs, Karibi in otok Guam. Na Havajih si je v moški družbi privoščil sproščanje ob igranju golfa, z Michelle pa sta teden dni preživela tudi v Toskani in se na jahti družila z Oprah Winfrey, Tomom Hanksom in Bruceom Springsteenom.

M. Z.