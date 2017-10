Foto: Angelina Jolie na rdečo preprogo z dvema hčerkama

Dve prav posebni gostji

21. oktober 2017 ob 14:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka in režiserka Angelina Jolie je na rdečo preprogo ob premieri novega animiranega filma The Breadwinner prišla s posebnima gostjama - pridružili sta se ji hčerki Shiloh in Zaharo.

42-letna igralka je za premiero izbrala elegantno dolgo belo obleko ruske modne oblikovalke Ulyane Sergeenko, srebrno broško Beladora, salonarje v kožni barvi, dodala pa je minimalistične modne dodatke in minimalistično naličen obraz.

Na rdeči preprogi pa sta se ji pridružili 11-letna Shiloh in 12-letna Zahara, ki pa prisegata na klasično črno barvo.

Premiere sta se med drugim udeležili tudi igralka Saara Chaundry in režiserka Nora Twomey.

Animirani film The Breadwinner sicer govori o deklici z imenom Parvana, ki živi v delu Afganistana, ki ga nadzorujejo talibani. Ves čas se mora oblačiti kot deček, da si lahko najde delo in s tem pomaga družini, saj je bil oče po krivici obsojen in je v zaporu.

Več utrinkov si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Reuters