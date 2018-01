Foto: Fendi gledalce ob koncu tedna mode "poslal" kar na letališče

Z revijama modnih hiš Fendi in Giorgio Armani se je v ponedeljek sklenil še en milanski teden (pretežno moške) mode, ki se je tudi tokrat trudil vračati h koreninam in tako znova pritegniti kupce k prestižnim znamkam, ki pa jim prodaja zadnja leta upada.

Italijanski modni velikan Armani je bil tako lani prisiljen k prestrukturiranju družbe, s čimer je želel vsaj malo ustaviti padanje prodaje - ta je namreč samo v letu 2016 padla za šest odstotkov, kar je pri vodstvu družbe vzbudilo skrb predvsem ob dejstvu, da se je svetovno gospodarstvo izvleklo iz krize in bi prodaja luksuznih izdelkov morala znova naraščati. Sedem znamk pod skupnim imenom Armani so na koncu združili v tri.

Vrnitev Armanija k suknjičem

In dveh izmed teh sta se v ponedeljek predstavljali na domačem tednu mode: Giorgio Armani in Emporio Armani. Pri oblikovanju so se pri modni znamki Giorgio Armani tako vrnili k svojim (izjemno uspešnim) začetkom v 80. letih prejšnjega stoletja ter klasično krojenim suknjičem, elegantnim hlačam in "poslovnim" puloverjem, ki so ime Armani pred desetletji tudi ponesli po svetu.

Povsem drugačno modno revijo pa so pripravili pri modni hiši Fendi, ki slovi predvsem po svojih modnih dodatkih in torbah: kot bi se hoteli malo ponorčevati iz ekspresnega "tedna" mode, ki je v bistvu trajal le podaljšan konec tedna, so modno pisto spremenili v letališko avlo, v kateri so lahko obiskovalci opazovali sprehode manekenov s takšnimi in drugačnimi torbami.

Silvia Venturini Fendi je v tokratni kolekciji ves čas kombinirala nostalgijo z modernim, ugotavlja Guardian, kar je ustvarilo nenavadno mešanico krzna in plastičnih pokrival, v kombinaciji s klasičnimi Fendijevimi torbami. Prevladovali sta predvsem rjava in zlata barva, kroji spremljajočih izdelkov pa so izžarevali sproščenost in umirjenost, pa je dodal AP.

Milanski teden mode se je sicer tudi tokrat osredotočil predvsem na moško modo, medtem ko bo večji poudarek na ženski modi predvidoma v Parizu.

Nekaj fotoutrinkov z obeh modnih revij si lahko ogledate v galeriji spodaj.

