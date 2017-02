Foto: "Krojač" slavnih - in Oscar za nekatere - dobil večno podobo

Njegov potrtet ovekovečen na spominski znamki

17. februar 2017 ob 14:25

New York - MMC RTV SLO

Ameriški poštni urad je s serijo posebnih znamk počastil spomin na slovitega modnega oblikovalca Oscarja de la Rento, ki je pol stoletja oblačil prve dame in hollywoodske zvezdnice.

Serija vključuje 11 spominskih znamk - oblikovalčev portret in deset detajlov njegovih modnih stvaritev, zbrane udeležence slovesne predstavitve v New Yorku pa sta nagovorili nekdanja ameriška prva dama Hillary Clinton in urednica modne biblije Vogue Anna Wintour, sicer tudi velika osebna prijateljica pokojnega umetnika.

De la Renta je umrl oktobra 2014 v 83. letu starosti, zaradi zapletov pri zdravljenju raka. Zadnja zvezdnica, ki jo je oblekel, je bila libanonsko-britanska odvetnica Amal Alamuddin, ki se je mesec dni pred njegovo smrtjo do oltarja z zvezdniškim igralcem Georgeem Clooneyjem sprehodila prav v njegovi kreaciji. O svoji poročni obleki je dejala: "Z Georgeem sva si zamislila romantično in elegantno poroko in ne morem si predstavljati, da bi komu drugemu kot Oscarju uspelo z obleko ujeti ta duh."

De la Renta je bil rojen v Dominikanski republiki leta 1932. Pri 18 letih se je preselil v Madrid, da bi študiral slikarstvo, a kmalu ga je potegnilo v modne vode. Kot vajenec se je kalil pri oblikovalskem mojstru Cristobalu Balenciagi, v ospredje pa se je prebil v 60. letih, ko je postal "hišni" modni oblikovalec takratne ameriške prve dame Jacqueline Kennedy.

Svojo modno hišo je v New Yorku ustanovil leta 1965. Slovel je kot eden vrhunskih modnih klasikov, ki je ljubil klasične ženske kroje s krili in stisnjenim pasom, rad je imel tudi rožnate vzorce. Poleg oblek je njegova modna hiša posel razširila tudi na področje čevljev, torbic, nakita, dodatkov za dom in dišav.

Leta 2006 je zbolel za rakom, a je bil dejaven vse do konca. Pred smrtjo je za novega kreativnega direktorja svojega podjetja imenoval Petra Coppinga, ki je do takrat delal za Nino Ricci.

Ljubljenec modnih ikon

Med njegove oboževalke spada tudi igralka Sarah Jessica Parker. "Oscar? Kličeš ga ... Oscar?" je v seriji Seks v mestu Parkerjeva tako skoraj omedlela v podobi Carrie Bradshaw ob spoznanju, da njen partner Aleksandr Petrovsky (sloviti baletnik Mihail Barišnikov), del newyorške umetniške elite, osebno pozna de la Rento.

V več desetletjih je ime Oscar de la Renta postalo sinonim za blišč in eleganco, njegovih oblek niso nosile le dame newyorške visoke družbe – za bolj sproščene priložnosti, recimo ob koncih tedna v okrožju Hamptons, je zanje oblikoval celo kavbojke – in kronane glave, ampak tudi najstniške popikone in seveda filmske zvezdnice, ki so sanjale, da bi za oskarje njegovo svežo kreacijo posodili prav njim. Dobiti vabilo za prvo vrsto na Oscarjevih modnih revijah je bil znak potrditve, da končno sodiš v modno elito.

T. H.