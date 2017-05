Foto: Nicole Kidman "kraljuje" na canski rdeči preprogi

Na Azurni obali predstavlja kar štiri aktualne projekte

23. maj 2017 ob 17:44

Cannes - MMC RTV SLO

Zvezde pred festivalsko palačo v Cannesu je privabila premiera psihološkega trijerja The Killing of a Sacred Deer, nesporna kraljica večera je bila Nicole Kidman.

Kidmanova, ki bo čez manj kot mesec dni praznovala 50. rojstni dan, je v pozornosti vidno uživala: "spogledovala" se je tako s fotografskimi objektivi kot z oboževalci, objemala se je s soigralcem Colinom Farrellom in uprizorila nekaj romantike s soprogom Keithom Urbanom.

Na v uvodu omenjeni premieri novega filma vse bolj iskanega grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa (Attenberg, Alpe, Jastog) je zvezdnica filma nosila obleko z belim krilom, nekakšnim tutujem razkošnega volumna iz tila iz hiše Calvin Klein, s katero ni bilo dvoma, da bo igralka, ki je te dni v Cannesu polno zaposlena, saj predstavlja kar štiri aktualne projekte, na rdeči preprogi najbolj opazna. Poleg stvaritve novega kreativnega direktorja te newyorške modne hiše Rafa Simonsa, ki so jo izdelovali celih 150 ur, je obula črne čevlje, prav tako znamke Calvin Klein.

Na Azurni obali bo Nicole Kidman, ki smo jo pred kratkim videli v odmevni HBO-jevi seriji Big Little Lies, predstavila še novi film, ki ga je posnela s Sofio Coppolo, The Beguiled, pa drugo sezono miniserije v režiji Jane Campion Skrivnost jezera, v nedeljo pa se je skupaj z mlado soigralko Elle Fanning že udeležila premiere zf-komedije How to Talk to Girls at Parties Johna Camerona Mitchella.

Med damami, ki so pritegnile pozornost na ponedeljkovi premieri, je bila tudi nekdanja "razočarana gospodinja" Eva Longoria, (skoraj 60-letna!) Andie Macdowell in velike francoske igralke Emmanuelle Beart, Isabelle Huppert in Catherine Deneuve, pa celo nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore.

