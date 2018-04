Kaia in Presley Gerber - naslednika imperija, ki ga je ustvarila Cindy Crawford

Nekdanja manekenka odkrito o svoji hčerki in sinu

4. april 2018 ob 18:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

Presley in Kaia Gerber veljata trenutno v svetu svetovne mode za dva najbolj zaželena manekena. Pojavljata se na naslovnicah revij in na modnih stezah.

Vse to po zaradi svoje mentorice, ki je hkrati tudi njuna mama, Cindy Crawford.

52-letna nekdanja manekenka pomaga pri vodenju karier svojih otrok. "Želim, da se čez čas osamosvojita in prevzameta nadzor nad svojima karierama. Toda ta hip še nista pripravljena za to. Trenutno samo govorita: 'Mami, samo povej mi, kaj naj naredim.'" je priznala Crawfordova za revijo Town & Country's.

18-letni Presley in 16-letna Kaia imata ob sebi svetovalko, kot je Crawfordova, v času, ko se zabavna industrija spoprijem z gibanji, kot je #MeToo: "Zelo sem vesela, ker nimam #MeToo zgodbe. Toda kot mama dveh mladih otrok, ki sta vstopila v svet mode, se seveda bojim. Toda bodimo iskreni: moja otroka imata to srečo v poslu, ker nista neznanca. Ljudje vedo, da bodo imeli opravka z mano, če ju napadejo."

Crawfordova je čez leta sodelovala že z vsemi velikimi fotografi, a hkrati je priznala, da je v svoji karieri tudi že kakšno stvar obžalovala. "Na veliko fotografijah sem pozirala gola. Obžalujem le tiste, za katere so me nagovorili, da jih posnamem," je priznala in dodala, da se to ne bo nikoli pripetilo Presleyju ali Kaii.

"Ne želim, da se moja otroka kdaj zazreta v preteklost in obžalujeta kakšno dejanje. Želim jima vliti toliko vere vase, da bosta lahko ob neprijetnih situacijah rekla, da gresta stran," je še dodala nekdanja manekenka. Predvsem pa se zanaša na vrednote, ki sta jih učila skupaj z možem Randejem Gerberjem. "Otroci ne poslušajo ves čas, ampak opazujejo, kaj počnete. Če ste vljudni do drugih ljudi, se tega naučijo od vas. Če postavite čas za družino v ospredje, sploh ne bodo dvomili o preživljanju skupnega časa ... Vi jim dajete zgled," je povedala Crawfordova.

Kot družina so zelo povezani. Presley si je pred kratkim tetoviral ime svoje sestre. Crawfordova pa je tudi priznala, da je zelo zaščitniška, če se Kaia ne odzove na njena sporočila v petnajstih minutah, ji takoj pošlje novo sporočilo z velikimi tiskanimi črkami in klicaji. "Samo naj mi nekaj odpiše. Drugače ji zagrozim, da jo bom izsledila prek njenega Uberjevega računa."

A vseeno 52-letnica priznava, da ne more vsega naučiti svojih otrok. "Mislim, da nekaterih sploh ne moreš naučiti, kako postaneš maneken. To moraš imeti v sebi."

V dvoje je lažje

Njen 18-letni sin Presley je pred meseci za revijo People priznal, da je najboljši del prebijanja v modno industrijo, ker lahko to doživetje deli s svojo sestro. "Zelo smo povezani kot družina. Večino časa lahko potujeva skupaj, zato se počutim manj osamljen," je priznal mladenič. Presley je v svet mode zakorakal pred dvema letoma in se od takrat že pojavil na modnih stezah v oblačilih Dolce & Gabbana, Moschino in Tommy Hilfiger. Bil pa je tudi že obraz številnih kampanj, med drugim tudi modne hiše Calvin Klein skupaj s svojo sestro.

Ta pa trenutno dviguje precej prahu s svojo zadnjo kampanjo, ki jo je posnela za torbice modne hiše Chanel, ker je v njem nastopila pomanjkljivo oblečena. Javnost je namreč napadla podjetje, da je oglas z mladoletnico, ki leži na kavču z eno izmed novih torbic podjetja, neprimeren. Kaia je sicer nastopila že na pariškem newyorškem tednu mode, kjer je zaprla modno revije Marca Jacobsa, v Milanu pa je nosila kreacije modnih hiš Versace, Prada ... Še pred dopolnjenim 16. letom pa je podpisala pogodbo s svetovno znano manekensko agencijo IMG.

