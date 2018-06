Natikači, ki so hkrati torbica - uporabno ali absurdno?

Nike z novo linijo

1. junij 2018 ob 17:29

New York - MMC RTV SLO

Torbice okoli pasu so bile dolgo tarča posmeha modno ozaveščenih posameznikov – mar je mogoče, da bodo doživele drugi preporod? Tokrat v obliki natikačev?

Nike bo namreč v teh dneh dal na trg novo linijo poletnih natikačev, ki so hkrati tudi – torbica. Prav ste prebrali. Natikači z nekakšnim žepom z zadrgo.

Model je na voljo v različnih barvah, od črne do fluorescentnih, cena pa trenutno še ni znana.

Ali kot se sprašujejo na Yahooju: "Čeprav bi mislili, da smo do zdaj že vajeni čudaških hibridnih izdelkov, kot so modrček/torbica Helmuta Langa, vžigalnik/škornji od Vetementsa ali torbica/vzglavnik Maison Margiele, je naš prvi odziv na tovrstne novotarije še vedno v slogu, ali je vsem tem podjetjem zmanjkalo idej ali se preprosto igrajo s svojimi strankami."

Nikejevi natikači so vsaj (mogoče?) uporabni, če že ne estetski, se tolažijo. Poleg tega naj bi bila to poletje vroča t. i. utilitaristična modna smernica - beri: več ko je žepov, bolje je.

Burne odzive je zaznati tudi na družbenih omrežjih. "Ravno ko smo mislili, da so bili crocsi najsramotnejše obuvalo, kar si jih je izmislila človeška rasa ...," je zapisal na Twitteju eden izmed uporabnikov. Drugi pa samo: "Nočna mora."

Nekateri so popustljivejši: "Prvi instinkt je, da bi se delal norca iz teh natikačev, potem pa pomisliš, čakaj malo ..."

Spet tretji pa praktični: "Popolno za tihotapljenje ketamina na festivale."

This is the new way of wearing a fanny pack. It's the nerdy cousin of the pocket protector. https://t.co/iHNxUCYae1