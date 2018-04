Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Svojo vrednost želimo pokazati tistim, ki je nočejo videti, pravijo ulični prodajalci v Barceloni. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Modna revija "zakonitih oblačil nezakonitih priseljencev"

Blagovna znamka nosi ime TopManta

8. april 2018 ob 16:47

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Barcelonski ulični prodajalci iz Senegala so pripravili modno revijo, na kateri so predstavili svojo linijo "zakonitih oblačil, ki so jih naredili nezakoniti priseljenci".

Več sto afriških migrantov se v Barceloni in drugih španskih mestih že več let preživlja s prodajo ponarejenih izdelkov, kot so očala, oblačila in parfumi.

Oblikovalci, ki so se predstavili na petkovi reviji, so del združenja barcelonskih uličnih prodajalcev, ki so ga ustanovili s pomočjo množičnega financiranja, v okviru katerega so zbrali 48.000 evrov.

15 uličnih prodajalcev je predstavilo majice in puloverje, ki so jih naredili v sodelovanju z barcelonskim univerzitetnim centrom za dizajn, kolekcija pa nosi ime TopManta.

Namen projekta, ki so ga začeli junija lani, je najti zaposlitev za 200 uličnih prodajalcev, ki prodajajo ponarejene izdelke, kupljene pri kitajskih trgovcih, je sporočila platforma za človekove pravice PlayGround Do. Ta organizacija tudi podpira projekt.

"Svojo vrednost želimo pokazati tistim, ki je nočejo videti. Želimo prispevati h gospodarstvu Barcelone, ki je naše mesto," so v izjavi navedli besede tiskovnega predstavnika uličnih prodajalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekaj utrinkov iz kolekcije in z omenjene modne revije si lahko ogledate tudi spodaj!

