Znane prve podrobnosti letošnje modne revije Victoria's Secret

Letos angelčki potujejo v Šanghaj

18. november 2017

Šanghaj

Letos se bodo angelčki Victoria's Secreta prvič v zgodovini sprehajali po modni brvi v Šanghaju, obljubljajo pa, da bo letošnja revija največji spektakel doslej.

Zato so se letos organizatorji še posebej potrudili in za nastop 28. novembra najeli štiri svetovno znane glasbenike, ki bodo že tradicionalno z glasbeno spremljavo v živo popestrili revijo, poskrbeli pa so tudi za pester nabor manekenk.

"Glasbenike smo začeli iskati že kar pred nekaj meseci, ko je nastop potrdil tudi Harry Styles," je za People pojasnil Ed Razek. "Poleg njega bodo nastopili še grammyjevec Miguel, dobitnik tonyja in zvezdnik muzikala Hamilton Leslie Odom Jr., pridružila se jim bo še kitajska senzacija Jane Zhang," je dodal. "Izjemno veseli smo, da imamo letos tako raznolik nabor."

Ta teden so se sicer v medijih pojavila ugibanja, da je razlog, zakaj se Katy Perry in Gigi Hadid letošnjega modnega spektakla ne bosta udeležili, zavrnitev potrebnih dokumentov za vstop na Kitajsko. A Razek poudarja, da so jih na Kitajskem zelo lepo sprejeli. "Videl sem novice, a zdi se mi, da to ni realna predstava tega, kar doživljamo v Aziji. To bo brez dvoma največji modni dogodek v zgodovini in zagotovo naš najbolj velikopotezen."

Razkril je tudi, da se bo letos po brvi sprehodilo kar 55 manekenk, ki bodo zastopale 17 različnih držav. Med njimi bodo tudi Karlie Kloss, ki se bo po premoru vrača med angelčke, veteranke Adriana Lima, Alessandra Ambrosio in Candice Swanepoel, po lanskem debiju pa se jim bo znova pridružila tudi Bella Hadid, a tokrat brez sestre Gigi.

P. B.