Ariana Grande prekinila turnejo, pohvale njeni "junaški" mami

Razočaranje za mnoge evropske oboževalce

25. maj 2017 ob 08:51,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 09:00

London - MMC RTV SLO

Ariana Grande je odpovedala naslednjih nekaj nastopov, da bi "ocenili situacijo in se ustrezno poklonili" žrtvam tragedije, ki se je zgodila po njenem koncertu v Manchestru.

Med drugim so predstavniki zvezdnice v izjavi za javnost izrazili podporo omenjenemu mestu in vsem družinam, ki sta jih zaznamovala "strahopetnost in nesmiselno nasilje" in zaključili: "Naš način življenja je bil spet ogrožen, a tudi to bomo skupaj prestali".

Odpovedani so vsi koncerti 23-letne pevke v okviru njene turneje Dangerous Woman do 7. junija v Parizu: oba londonska datuma, Antwerpen v Belgiji, Lodz na Poljskem, Frankfurt v Nemčiji in Zürich v Švici. Vsem kupcem vstopnic v predprodaji bodo organizatorji povrnili denar.

Grandejeva, ki je takoj po terorističnem napadu na Otoku odletela k svoji družini in fantu Macu Millerju v Boca Raton na Florido, naj bi bila še vedno zelo pretresena zaradi tragedije, v kateri je umrlo 22 ljudi, tudi komaj osemletna deklica.

Angleški tabloidi so se v zadnjih dneh na široko razpisali o "junaškem" obnašanju Arianine mame Joan Grande, ki je po eksploziji v areni ostala zbrana in je na varno pomagala več obiskovalcem koncerta, med katerimi je zavladala panika.

Ariana Grande, ena najpriljubljenejših izvajalk med (pred)najstniškimi dekleti, se je nazadnje javno oglasila takoj po terorističnem napadu, ko je na Twitterju zapisala: "Zlomljena. Iz dna srca, tako žal mi je. Nimam besed."

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

A. K.