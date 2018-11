Asistentka vojvodinje Susseške po šestih mesecih dala odpoved

Kensingtonska palača zadeve ni želela komentirati

11. november 2018 ob 14:46

London - MMC RTV SLO

Osebna asistentka 37-letne vojvodinje Susseške je po poročanju tujih medijev po približno šestih mesecih od velike kraljeve poroke dala odpoved.

Vir iz palače, ki naj bi dobil dovoljenje za javno komentiranje zadeve, je za britanske medije pojasnil, da je asistentka, poimenovana zgolj kot Melissa, zelo talentirana oseba, ki je imela ključno vlogo pri tem, da je bila kraljeva poroka 19. maja uspešno izpeljana.

Ko je Kensingtonsko palačo za komentar prosil ameriški tabloid People, so njihovi predstavniki prošnjo zavrnili, Melissa pa je med drugim skrbela za glajenje konfliktov med Meghan in njeno družino, ki so se v dneh pred poroko vedno bolj stopnjevali. Vir je dodal še, da se sprašuje, zakaj bi tako prestižno delo pustila po tako kratkem času.

Po nekaterih podatkih se je asistentka pred poroko ukvarjala tudi z najrazličnejšimi izpadi članov kraljeve družine. Meghan naj bi bila med drugim užaljena glede tiare – močno si je želela ene s smaragdi iz kraljičine zbirke, ki je ni smela nositi, zato je na koncu nosila diamantno in platinasto tiaro iz kolekcije kraljice Mary. Ker ji ni bila izpolnjena prva želja, se je močno razburil tudi princ Harry, ki ga je potem zaradi izpada "okregala" tudi sama 92-letna britanska kraljica Elizabeta II.

Vojvodinja pa je februarja dobila tudi svojo prvo asistentko kraljeve družine, in sicer Amy Pickerill, ki so jo iz Kensingtonske palače premestili v pisarno princa Harryja. Pickerillova skrbi predvsem za podporo vojvodinji med uradnimi obiski in med vsemi drugimi zadevami, povezanimi s kraljevimi dolžnostmi.

To sporočilo je v medije prišlo kmalu po tem, ko je najnovejši kraljevi par naznanil novico, da pričakujeta prvega otroka, ki se bo rodil prihodnjo pomlad. V vrsti za prestol bo za očetom, princem Harryjem, vsi drugi morebitni otroci, ki jih bo imel par, pa bodo v vrsti za prvorojencem.

P. B.