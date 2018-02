Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V Planici smo z vami znova izpeljali uživaški zimski vozniški trening. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 106: Zimske vozniške radosti v Planici

Šesta spomladanska Avtomobilnost

22. februar 2018 ob 06:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Današnjo Avtomobilnost so nam pomagali soustvariti vaši sogledalci, tisti, ki so bili izžrebani za zimski vozniški trening v Planici. S svojimi besedami vam bodo prenesli, kar so se tam naučili. S strokovnjaki bomo govorili o tem, ali bomo res v kratkem kupovali avtomobile kar prek spleta. Testirali pa smo volkswagen T-roc, renault koleos in toyoto hilux.

V nordijskem centru Planica smo v zimskih razmerah z vami znova iskali meje elektronskih sistemov, štirikolesnega pogona in vozniške spretnosti na poligonu, ki je najboljši približek tega, kar lahko v vozniškem smislu okusimo samo na Finskem. Nekaj tega smo prinesli tudi v Planico. Videli boste, kako je tistih nekaj srečnežev, ki so izpolnili prijavnico na MMC v zavihku Avtomobilnost in ki vas je srečni žreb izbral, uživalo v dnevu zimskih radosti.

Nato preizkusimo Renaultov veliki športni terenec koleos, ki je nekakšen povečan kadjar oziroma Renaultova verzija nissan X-traila.

V drugem delu oddaje vam ponudimo zgodbo o digitalizaciji nakupnih navad. Na Valiconu in iPromu namreč ocenjujejo, da prave spremembe šele prihajajo, začela pa jih bo majska uredba, s katero boste lahko svoje osebne podatke trgovcem celo prodali.

Pokažemo vam test volkswagen T-roca, ki nastopa v razredu, v katerem so kupci pripravljeni doplačati nekaj tisočakov za malce bolj nastopaški videz.

Posvetimo se tudi glavnim novostim, ki jih bomo videli v Ženevi. Tu bomo videli novi kia ceed, peugeot 508 ter trojček, ki ga sestavljajo citroën berlingo, peugeot partner s potniškim rifterjem ter opel combo.

Na koncu vzamemo pod drobnogled še novo toyoto hilux, ki je dokazala, da ni več le delovni stroj, temveč precej več kot to.

Martin Macarol