Avtomobilnost 119: Podatki za varnost vseh udeležencev v prometu

Devetnajsta spomladanska Avtomobilnost

14. junij 2018 ob 06:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

V današnji Avtomobilnosti bomo nadaljevali zgodbo o podatkih, ki jih z vožnjo podarjamo, in o takšnih, ki so lahko zelo koristni za varnost vseh udeležencev v prometu. Tokrat se bomo dotaknili varnostnih koristi tudi s pomočjo povsem zabavnega stroja. Zabavo in varnost bomo povezali celo z inovativnim motociklom, testirali pa smo švedski SUV za mesto.

V tokratni oddaji bomo govorili o podatkih, ki so za voznike in udeležence v prometu tako zelo pomembni, tudi z varnostnega vidika, da jih bomo z lahkoto dali celo zastonj.

Pokazali vam zelo poseben Yamahin motocikel, ki spredaj nima enega, temveč dve kolesi, s katerima mu bo morda uspelo razširiti obzorja motoristov.

Nato vam predstavimo test najnovejšega in najmanjšega Volvovega športnega terenskega vozila, ki je med drugim dobil tudi naslov evropski avto leta 2018

V nadaljevanju oddaje bomo naše čute priklopili na zdravniške naprave za zabavo in za pogled v samovozečo prihodnost. Nadaljevali bomo s svojimi raziskavami vozniških navad v simulatorju, spoznali bomo najnaprednejše pogonske agregate, v poletje pa se podali v svobodomiselno staromodnem slogu.

Ne zamudite današnje oddaje ob 21.55 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol