Besna Navratilova: McEnroe dobi desetkrat več denarja kot jaz

BBC odgovarja: Njuni pogodbi nista enaki

21. marec 2018 ob 08:34

London - MMC RTV SLO

Martina Navratilova je bila ogorčena, ko je izvedela, da britanska televizija BBC Johnu McEnroeju za pomoč pri komentiranju teniških dvobojev v Wimbledonu plača najmanj desetkrat več kot njej.

Teniška legenda, rojena na Češkem, ki je nato prevzela ameriško državljanstvo, je svoj gnev nad neenakim plačilom zlila, zanimivo, prav v BBC-jevi oddaji Panorama, ki je raziskovala velike razpone med zaslužki moških in žensk za isto delo.

"Ko sem videla plačilno listo BBC-ja, me je res zadelo. McEnroe zasluži najmanj 150.000 funtov (171.000 evrov), meni pa plačajo 15.000 funtov (17.000 evrov). Sicer je to le dodatni zaslužek, Wimledon vendarle traja le dva tedna. A če se takšna krivica dogaja meni, se gotovo dogaja tudi drugim ženskam po svetu. Če si zaposlen za poln delovni čas in tako različne plačne izpiske dobivaš vse življenje, to na koncu nanese ogromno razliko."

BBC: McEnroe ima večjo vlogo

Na obtožbe o diskriminaciji na podlagi spola, ki jih je na eno največjih medijskih hiš na svetu usmerila devetkratna zmagovalka na "sveti travi" v Londonu, so se pri BBC-ju hitro odzvali. Pojasnili so, da primerjava zaslužkov McEnroeja in Navratilove ni na mestu, saj imata podpisani drugačni pogodbi, poleg tega pa Američan trikrat več časa preživi pred mikrofonom kot Martina. "Njune zadolžitve se razlikujejo po času, obsegu in zahtevah. John se je s pogodbo obvezal, da je ves čas turnirja kadar koli na voljo naši ekipi. Spol tu ne igra vloge."

Navratilova se strinja, da je McEnroe bolj vpet v samo komentiranje kot sama, a ... "Desetkrat bolj kot jaz? Ne, zagotovo ne," je dodala in še obtožila BBC, da so ves čas dajali vtis, da so moški in ženske pri njih enako plačani za isto delo. "Počutim se izigrana," je dodala.

Moškim milijoni, ženskam "le" tisočaki

Spomnimo, lani so pri BBC-ju prvič razkrili dohodke svojih najbolj znanih voditeljskih in novinarskih obrazov. Izkazalo se je, da so vse ženske plačane občutno manj kot njihovi moški kolegi. Med skupno 96 ljudmi, ki na BBC-ju letno zaslužijo več kot 150.000 funtov (170.000 evrov), je dve tretjini moških in tretjina žensk. Več kot 250.000 funtov (282.000 evrov) pa je v zadnjem letu zaslužilo 25 moških in le devet žensk. Na vrh se je sicer uvrstil televizijski in radijski voditelj Chris Evans, ki je v zadnjem letu zaslužil med 2,2 milijona in 2,25 milijona funtov (med 2,48 in 2,8 milijona evrov).

Razkorak v plači na podlagi spola v svetu zabave že nekaj časa buri duhove. Tako je januarja na primer prišlo na dan, da je igralka Michelle Williams za ponovno snemanje nekaterih prizorov za film All the Money in the World dobila manj kot en odstotek plačila soigralca Marka Wahlberga.

A. P. J.