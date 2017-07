Billy Crudup - fatalec, usoden za hollywoodske zvezdnice

Naomi Watts po razhodu od Lieva Schreiberja ponovno na zmenkih

26. julij 2017 ob 15:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Billy Crudup je znan obraz z velikih zaslonov, saj je v dobrih 20 letih kariere nanizal vrsto bolj ali manj odmevnih filmov, med drugim je zaigral tudi v lanskoletnem oskarjevcu V žarišču. 49-letni igralec sicer nikdar ni zares prodrl kot protagonist, je pa njegovim čarom podleglo kar nekaj zvezdnic.

Zadnja v vrsti: sveže ločena Naomi Watts.

Da sta 48-letna oskarjevska nominiranka in leto dni starejši kolega par, je prišlo na dan prejšnji teden, ko so ju paparaci ujeli med sprehodom z roko v roki po New Yorku.

"Videti sta bila srečna, veliko sta se smejala, nato pa odšla z roko v roki," je za Page Six takrat poročal očividec, ki je igralca motril med kosilom v eni od newyorških kavarn. Skupaj na kosilu so ju sicer opazili pred tem že marca.

Wattsova in Crudup sta se spoznala na snemanju nove Netflixove serije Gypsy, v kateri igrata zakonski par.

Po 11 letih konec zveze

V Angliji rojena igralka je bila pred tem 11 let v zvezi z igralcem Lievom Schreiberjem, s katerim sta se, na presenečenje mnogih, razšla konec septembra lani, čeprav sta se še isti mesec na videz srečna in z roko v roki sprehajala po rdečih preprogah filmskih festivalov v Benetkah in Torontu.

Par ima dva otroka, osemletnega Samuela in 10-letnega Alexandra ter ostajata v prijateljskih odnosih - ravno včeraj je denimo igralka objavila na Instagramu skupno družinsko fotografijo ob Alexandrovem rojstnem dnevu.

Zvezdnica Mulholland Driva in novega Twin Peaksa je o razhodu nedavno spregovorila v intervjuju za avstralsko izdajo revije Vogue. "So dobri in so slabi dnevi, z Lievom pa ostajava v odličnih odnosih in se trudiva po najboljših močeh zavoljo otrok in upava, da bova tako tudi nadaljevala," je povedala igralka, ki je bila pred tem v zvezi z že pokojnim igralcem Heathom Ledgerjem.

Tudi ta razhod je bil prijateljski, ona je kmalu za tem spoznala Schreiberja, on pa Michelle Williams. O pokojnem oskarjevcu je Wattsova ganljivo spregovorila tudi v povsem svežem dokumentarnem filmu Jaz sem Heath Ledger.

Zapustil nosečo Parkerjevo

Malce burnejše konce zvez ima za seboj Crudup. Igralec, ki je odrastel s staršema, ki sta se med njegovim otroštvom ločila, se nato ponovno poročila, nato pa še drugič ločila, je bil leta 1990 v zvezi s slikarko in igralko Laurel Holloman, najbolj znani po vlogi v lezbični seriji Ženske zadeve (The L Word).

Med snemanjem filma Inventing the Abbotts naj bi se zapletel z igralko Jennifer Connelly, preden je leta 1997 presedlal na Mary-Louise Parker. Z zvezdnico serije Gandža je bil v zvezi do leta 2003, preden jo je zapustil zaradi igralke Claire Danes, ki jo je spoznal med snemanjem filma Stage Beauty. Parkerjeva je bila takrat šest mesecev noseča.

Igralka sicer res nima sreče na ljubezenskem področju - po Crudupu je bila v zvezi z zvezdnikom serije Živi mrtveci Jeffreyjem Deanom Morganom, s katerim sta se leta 2008 zaročila, a jo je on nato prevaral s 15 let mlajšo igralko Hilarie Burton, ki je kmalu za tem zanosila.

Crudup in Danesova sta bila medtem v zvezi tri leta, preden sta se leta 2006 razšla.

K. S.