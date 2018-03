Poudarki Sistem, ki prikazuje prosta parkirna mesta

Sistem "parkiranje s sodelovanjem" zazna prosta parkirna mesta in jih prikaže na zaslonu. Foto: Ford

Bo stres zaradi iskanja parkirišča kmalu le še spomin?

Nove tehnologije

23. marec 2018 ob 06:57

Ford je naročil raziskavo, ki je pokazala, da vozniki za iskanje prostih parkirnih mest v povprečju porabijo več kot en dan vsako leto. Da bi olajšali življenje voznikov, so začeli preizkušati novo tehnologijo, ki prikazuje z ‘množičnimi viri’ izdelan zemljevid prostih parkirnih mest, še posebej na uradnih parkiriščih.

Iskanje parkirnih mest v prometno nasičenih urbanih območjih pri voznikih povzroča nemalo stresa. A to bi lahko kmalu postal le še eden od spominov na preteklost, za kar bo poskrbela tudi nova tehnologija “parkiranja s sodelovanjem” ki jo testirajo na ulicah in parkiriščih mesta Milton Keynes v Veliki Britaniji.

Christian Ress, nadzornik evropskega Fordovega oddelka za raziskave in razvoj za področje avtomatizirane vožnje je ob tem povedal, da se zavedajo, koliko časa in nepotrebnega stresa lahko zahteva iskanje prostega parkirišča v mestih. Dodal je, da njihove raziskave ‘parkiranja s sodelovanjem’ kažejo priložnost, da voznikom prihranijo nekaj časa in jim pomagajo, da bodo med vožnjo veliko bolj zadovoljni in učinkoviti.

Ford je eden od partnerjev, ki so v sklopu projekta UK Autodrive, programa s podporo vlade v višini 20 milijonov funtov (skoraj 23 milijonov evrov) za prenos tehnologij avtonomnih vozil in povezanih avtomobilov s testnih poligonov na ulice, razvijali ‘parkiranje s sodelovanjem’ in druge tehnologije za komunikacijo med vozilom in infrastrukturo. Ker je prosto parkirišče v mestih po vsej Evropi čedalje teže najti, bo tovrstna tehnologija lahko v veliko pomoč.

S pomočjo tipal in nadzornih sistemov parkirišč

Parkiranje s sodelovanjem uporablja podatke parkirnih tipal vozil na parkirišču, kar omogoča prikaz morebitnih praznih mest na zemljevidu, pri čemer lahko uporablja tudi podatke lastnih nadzornih sistemov parkirišč. Doslej so Ford in partnerji v projektu UK Autodrive predstavili tudi sisteme, ki opozorijo, da morajo vozila na nujni vožnji prehitevati oziroma dobiti prednost, in da še neopažena vozila (morda skrita za ovinkom) nenadoma zavirajo.

Martin Macarol