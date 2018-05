Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 12 glasov Ocenite to novico! Boris Johnson najprej ni niti pomislil, da bi lahko bil žrtev potegavščine. Foto: EPA Dodaj v

Boris Johnson nasedel ruski telefonski potegavščini

Pogovor je trajal kar 18 minut

24. maj 2018 ob 21:26

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Britanski zunanji minister Boris Johnson je nasedel potegavščini, v kateri se mu je klicatelj predstavil kot novi armenski premier in od njega želel nasvet glede srečanja s Putinom.

Za potegavščino stojita znana ruska zabavljača Aleksej Stoljarov in Vladimir Kuznecov, znana tudi kot Vovan in Lexus, ki sta 18-minutni telefonski pogovor z Borisom Johnsonom objavila na spletu.

Klicatelju, ki se je izdajal za armenskega premierja Nikola Pašinjana, je britanski zunanji minister najprej čestital za zmago na volitvah, ki so bile 8. maja.

Johnsonov sogovornik z lažno identiteto je nato pogovor napeljal na to, da se bo prihodnji teden v Sočiju v Rusiji sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Upam, da me ne bo zastrupil z novičokom," je dodal, s čimer je namignil na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer, ki sta bila na začetku marca v britanskem Salisburyju tarča napada s tem živčnim strupom.

Britanski zunanji minister se je najprej odzval s smehom, nato pa dejal: "Premier, mislim, da je zelo pomembno, da ne sprožimo nove hladne vojne." Dodal je še, da je bil napad na Skripala "grozna ruska napaka". Na vprašanje, ali je prepričan, da so za napad na Skripala resnično odgovorni Rusi, je Johnson zatrdil, da je o tem skoraj 100-odstotno prepričan.

Pogovor je proti koncu postajal vse bolj neroden. Klicatelj je namreč namigoval, da ima ruski predsednik "vpliv" na vodjo laburistov Jeremyja Corbyna. "A res? Vam je to sam povedal," je takoj zanimalo Johnsona, kar je klicatelj potrdil. Britanski politik je seveda želel vedeti več o tem in klicatelj mu je povedal, da "Corbynovi ljudje dobivajo denar iz Kremlja". "Najlepša hvala za to zanimivo informacijo," mu je odgovoril Johnson.

Pogovor se je sicer končal kmalu po tem, saj naj bi Johnson ugotovil, da v resnici ne govori z armenskim premierjem. "Minister je ugotovil, da gre za prevaro in je zato prekinil klic. Preverili smo številko in takoj vedeli, da gre za potegavščino," so sporočili z ministrovega urada.

M. Z.