Britanski glasbeniki zahtevajo "alternativo za brexit"

Pismo so na vodstvo države tokrat naslovili že drugič

14. december 2018 ob 12:56

London - MMC RTV SLO, STA

Izstop Velike Britanije iz Evropske unije bo močno škodoval tudi britanskim glasbenikom, ki zdaj zahtevajo celo "alternativo za brexit".

Mnenja Britancev glede izstopa Velike Britanije iz Evropske unije so različna, brexitu pa ostro nasprotujejo britanski glasbeniki, ki v odprtem pismu, ki ga je objavila iniciativa Music4EU, opozarjajo, da brexit pomeni "veliko grožnjo" britanski glasbeni industriji.

Izhod iz carinske unije EU-ja, enotnega trgovinskega območja in območja DDV-ja, bo po njihovem mnenju negativno vplival na prihodke od turnej, skrbi pa jih tudi dostop do tujih trgov in ureditev avtorskih pravic, piše časopis The Guardian.

Glasbeniki, Annie Lennox, Paloma Faith in Billy Bragg, vodstvo države pozivajo, naj jim tudi po izvedbi bexita zagotovi svobodo na svetovnem glasbenem trgu.

Poleg omenjenih so med podpisniki še Chrissie Hynde, Jamie Cullum, Enter Shikari, Carl Barat iz skupine The Libertines, Nadine Shah, Dave Rowntree iz zasedbe Blur, Zveza neodvisnih glasbenikov, Britanska akademija skladateljev in piscev besedil, skupina neodvisnih založb Beggars Group, pa tudi številni organizatorji festivalov in oglaševalci.

Prvo pismo poslali oktobra

Oktobra so odprto pismo britanski premierki Theresi May sicer že poslali nekateri ugledni glasbeniki, producenti in skladatelji. Na pobudo Boba Geldofa so glasbeniki v pismu takrat zapisali, da bo "polomija brexit" povzročila kaos in resno oškodovala vrednost ustvarjalnega sektorja za približno pet milijard evrov na leto.

Med podpisniki prvega pisma so imena, kot so Damon Albarn, Jarvis Cocker, Brian Eno, John Eliot Gardiner, Bobby Gillespie, Howard Goodall, Johnny Marr, Nick Mason, Alan McGee, Rita Ora, William Orbit, Simon Rattle, Ed Sheeran, Paul Simon, Neil Tennant, Roger Taylor in Sting.

K. Ši.