Brooklyn Beckham novo dekle Madison že predstavil mami

Parček naj bi se izogibal srečanju z Justinom Bieberjem

22. julij 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 11:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

O romantičnem življenju najstarejšega izmed otrok para Beckham, Brooklyna, se po razhodu z igralko Chloe Grace Moretz ni veliko pisalo, zdaj pa je sveže zaljubljen.

Postavni 18-letnik se po poročanju Page Six že nekaj mesecev videva s "senzacijo platforme YouTube" Madison Beer, v javnosti pa so parček skupaj opazili šele pred kratkim: skupaj sta se sprehajala po različnih koncih Los Angelesa in se udeležila koncerta v Santa Clari, prav tako v Kaliforniji, kjer imajo Beckhamovi stalno prebivališče.

Beerova, ki ima glasbene in igralske talente, se je v tabloidih znašla že na začetku meseca, ko je na spletu anonimnež objavil posnetek, na katerem jo je njen nekdanji fant, glasbenik Jack Gilinsky, na letalu obkladal z žaljivkami. Na objavo se je Madison odzvala s tvitom (ki ga je vmes že izbrisala), v katerem je zapisala, da je bila "zaslepljena od ljubezni in preveč prestrašena, da bi kaj rekla, saj se je bala, da jo bi zapustil ali pa da je ne bi jemali resno". Oboževalce je pozvala, naj bodo v podobnih in potencialno nevarnih situacijah bolj pogumni ter naj spregovorijo o zlorabi.

Page Six piše še, da se novi parček v velikem loku poskuša izogibati Justinu Bieberju, s katerim so lepotičko v preteklosti romantično povezovali, kar je sama sicer zanikala in 23-letnega kanadskega popzvezdnika - prav on ima zasluge za njeno prepoznavnost, saj je pred petimi leti na Twitterju objavil posnetek njenega petja, kar jo je izstrelilo med zvezde in jo pripeljalo do pogodbe z založbo Island - označila za nekoga, ki ji je "kot veliki brat".

Pri People ugibajo, da je zveza očitno dokaj resna, saj so mladi par opazili na večerji skupaj z Brooklynovo mamo, slavno nekdanjo "spajsico", zdaj modno oblikovalko in poslovno žensko Victorio.

A. K.