Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mark in Christina Rotondo sta na sodišču izbojevala pomembno zmago za vse ameriške starše lenih otrok (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Čez 30 in še pri "ta starih" - zato sta ga starša tožila

Ne pomaga, ne služi denarja, ne dela

23. maj 2018 ob 10:11

Syracuse - MMC RTV SLO

30-letni sin še vedno živi doma, kjer ne plačuje najemnine ali pomaga pri hišnih opravilih, zato sta se njegova starša odločila za skrajni ukrep, da ga vržeta iz "gnezdeca" - proti njemu sta vložila tožbo, ki sta jo tudi dobila.

Starša sta sinu Michaelu Rotondu celo ponudila denar, ki bi mu pomagal do osamosvojitve, pa nič. Napisala sta mu tudi pet pisem, v katerem sta mu z vedno ostrejšim tonom ukazala, naj se izseli, a vse njune prošnje so naletele na gluha ušesa, zato Christina in Mark Rotondo nista več vedela, kaj naj storita. Sin jima je brezbrižno dejal le, da strogo zakonsko gledano ni dobil dovolj pisem s pozivom o izselitvi.

Zato sta se obupana starša odločila za skrajni ukrep - sedmega maja sta na sodišču v bližini mesta Syracuse v zvezni državi New York vložila tožbo proti sinu. Zraven sta priložila tudi svoja pisma, v katerem sta mu nedvoumno dala vedeti, da mora takoj zapustiti njuno hišo. Ker se nanje ni odzval, sta najela odvetnika, ki jima je pomagal sestaviti bolj uraden dokument. Zapisala sta: "Če se ne boste izselili do 15. marca, bomo sprožili vsa potrebna pravna sredstva." Nato sta sinu ponudila 1.100 ameriških dolarjev in mu dejala, da mora čim prej začeti sam služiti kruh.

A 30. marca jima je postalo jasno, da nima njun odrasli sin prav nikakršnega namena ali želje zapustiti "hotela mama". Krajevno sodišče jima je pojasnilo, da lastnega sina ne moreta nasilno pregnati iz hiše, saj je družinski član, ampak da to lahko stori le vrhovno sodišče.

Sodnik je bil jasen - sin mora oditi

Sodnik Donald Greenwood je za razsodbo potreboval vsega 90 minut, da je mlajšega Rotonda pozval, naj sam zapusti hišo staršev, nato odredil izselitev in ga pozval, naj se za pomoč, če jo bo potreboval, obrne na ustrezne socialne ustanove za odrasle. Mlajši Rotondo je na sodišču poskušal izsiliti polletno obdobje za izselitev in se skliceval na enega od prejšnjih primerov, a sodnika s tem ni pretental, saj je ta hitro razkril, da je bila odločitev sodišča po pritožbi spremenjena in zahtevo označil za nezaslišano. Enak izraz je po pisanju medijev za razsodbo uporabil tudi Michael Rotondo.

Sodnik sicer ni natančno določil datuma izselitve, starša pa sta po besedah svojega odvetnika obljubila razumen rok. Kako se bo primer razpletel, bo bržkone še enkrat obravnavala sodišče. Tridesetletni Michael Rotondo se je po razsodbi namreč odpravil domov in medijem pred sodno dvorano povedal, da se bo na odločitev sodišča vsekakor pritožil.

A. P. J.