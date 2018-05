Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Courtney bo izvedla tri pesmi, zapela bo dve uspešnici svoje zasedbe Hole, tretja pesem pa za zdaj ostaja še skrivnost. Foto: Reuters Sorodne novice Kot v filmu Čedno dekle: prodajalka odslovila Frances Bean Cobain Dodaj v

Courtney Love v sosednji Italiji na oder s tisočpetstoglavo zasedbo

Izvedli bodo 18 rokovskih klasik

16. maj 2018 ob 14:55

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Na firenškem stadionu Artemio Franchi bo 21. julija nastopila največja rokerska skupina na svetu Rockin'1000, z njimi bo v dobrodelne namene na oder stopila tudi glasbenica Courtney Love.

Izkupiček koncerta, na katerem bo Courtey Love izvedla uspešnici svoje zasedbe Hole, Celebrity Skin in Malibu, bo romal v dobrodelne namene. Ameriška pevka za obiskovalce pripravlja tudi prav posebno presenečenje, saj bo ob spremljavi kitarista Tada Kublerja zapela priredbo znane pesmi, za katero pesem gre, pa organizatorji koncerta še skrivajo.

Koncert v sosednji Italiji bo prava poslastica, saj zasedbo Rockin'1000 sestavlja kar 1.500 glasbenikov, ki bodo izvedli 18 legendarnih skladb iz rokerske zgodovine.

Navdušili skupino Foo Fighters

Ideja o nastanku zasedbe je nastala, ko je skupina navdušencev julija 2015 v italijanskem mestu Cesena zbrala 1.000 glasbenikov iz vse Italije, ki so skupaj izvedli skladbo Learn to Fly skupine Foo Fighters. Posnetek so objavili na spletu in v njem prosili zasedbo, naj izvede koncert v njihovem mestu. Člani skupine Foo Fighters so bili nad podvigom navdušeni in so novembra leta 2015 v Ceseni tudi nastopili.

Takrat je pevec Dave Grohl priznal, da je bilo videti toliko ljudi na kupu, ki prepevajo njihovo skladbo za ves svet, eden najpomembnejših trenutkov v njegovem življenju. Pozval jih je, naj podobno storijo tudi za skupine U2, Pearl Jam, Soundgarden, Rage Against the Machine ...

In tako so projekt Rockin'1000 nadaljevali in v letu 2016 pripravili prvi live dogodek, na katerem so izvedli 17 pesmi, ki jim je mogoče prisluhniti tudi na live albumu.

