Depp odkrito o svojih težavah: "Torej ste tukaj, da bi slišali resnico?"

Preživlja težke trenutke

24. junij 2018 ob 14:32,

zadnji poseg: 24. junij 2018 ob 14:39

London - MMC RTV SLO

Večmilijonska tožba, ločitev, težave z alkoholom in življenjski slog, ki si ga ne more več privoščiti, so zgolj nekatere od težav, ki v zadnjem času pestijo igralca Johnnyja Deppa.

Če se je do zdaj zgolj šušljalo, da Depp preživlja težke čase, je to za revijo Rolling Stone potrdil tudi igralec. "Torej ste tukaj, da bi slišali resnico? Polna je izdajstev," je dejal na začetku intervjuja, v katerem sta se z novinarjem Stephenom Rodrickom poleg Deppovih dolgov in ločitve dotaknila tudi njegove depresije in nastajajoče avtobiografije.

Zdaj je jasno, da je Deppovo premoženje skoraj popolnoma izpuhtelo, kar je potrdil tudi igralec, ki je v svoji 35 let dolgi karieri zaslužil neverjetnih 650 milijonov dolarjev.

Depp za svoje dolgove krivi svoja nekdanja menedžerja, brata Mandel. Proti njunemu podjetju The Management Group je vložil tožbo. A brata mu nista ostala dolžna, vložila sta protitožbo, v kateri Deppu očitata kompulzivno zapravljanje, mesečno naj bi zapravil kar dva milijona dolarjev, od tega 30.000 zgolj za vino. Slednje je Depp po poročanju Rolling Stona označil za žalitev. "Žaljivo je trditi, da sem za vino zapravil 30.000 dolarjev na mesec. Znesek je precej višji."

Depp zapravljanja ne zanika, vendar vseeno meni, da je bil ogoljufan

Podjetje The Management Group trdi, da je 55-letnik vedel, kam izginja denar, vendar se ekstravagantnemu načinu življenja pač ni mogel upreti. Seznam podjetja razkriva, da je denar med drugim zapravil za 14 hiš, 70 kitar, 200 umetniških del in 45 luksuznih avtomobilov. 200.000 na mesec je zapravil za zasebna letala, razvajal pa je tudi svoje otroke, hčerki Lily-Rose je za darilo poklonil kavč, ki so ga oblikovale sestre Kardashian, zanj pa odštel 7.000 dolarjev.

Vseh teh nakupov Depp ne zanika, priznal je tudi, da je za izstrelitev pepela svojega prijatelja in kultnega pisatelja Hunterja S. Thompsona plačal več milijonov. "Mimogrede, za izstrelitev Thompsonovega pepela iz topa nisem plačal treh milijonov dolarjev, ampak pet," je novinarju povedal igralec.

Kljub dolgemu seznamu izdatkov pa je prepričan, da ga je podjetje ogoljufalo. "Vedno sem vse dokumente in pogodbe podpisal brez predhodnega branja. Tem ljudem sem zaupal. Zdaj preberem vse, kar podpišem," je povedal zvezdnik.

Po ločitvi in materini smrti zapadel v depresijo

Za revijo je spregovoril tudi o zakonu z igralko Amber Heard, ki je razpadel zaradi obtožb o njegovem nasilju, kar pa je Depp v intervjuju zanikal. "Najin odnos je bil neverjetno strasten, imela sva vzpone in padce, vendar naju je povezovala ljubezen, nihče od naju ni želel namenoma prizadeti drugega," je povedal Depp, ki je kmalu po ločitvi zapadel v depresijo.

Pojasnil je, da se je ta zaradi smrti njegove matere in ugotovitve, da je skoraj popolnoma brez denarja, le še poglobila. "Bil sem popolnoma na dnu, mislim, da nižje ne bi mogel pasti. Nisem mogel zdržati vsakodnevne bolečine."

"Kaj sem naredil narobe?"

Ravno depresija pa ga je spodbudila, da se je znova bolj posvetil glasbenemu ustvarjanju s skupino Hollywood Vampires, začel pa je pisati tudi svoje spomine. "Ves čas se sprašujem, kaj sem naredil narobe, da sem si to zaslužil. Do vseh sem poskušal biti nenehno prijazen in iskren," je povedal.

Depp kljub vsemu v prihodnost zre z optimizmom, pravi, da se bi, ko bo vse to za njim, rad preizkusil tudi kot režiser. Igralec je sicer trenutno na turneji s skupino Hollywood Vampires. Poleg Deppa jo sestavljata še Joe Perry iz Aerosmithov in Alice Cooper. 30. junija bodo nastopili tudi v naši bližini, v avstrijskem Klamu blizu Dunaja.

Sa. J.