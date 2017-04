Dom z Mercedesovimi baterijami

Shranjevanje doma ustvarjenje energije

26. april 2017 ob 14:08

MMC RTV SLO

Avtomobilski proizvajalci hitijo s predstavljanjem električnih modelov, a obenem bijejo tudi malce drugačen “električni boj”. Svoje baterije želijo postaviti tudi v domove. Tesla ima Powerwall, Mercedes-Benz energy pa je predstavil sisteme za shranjevanje energije, ki so že na voljo na številnih trgih.

Mercedesove baterije so namenjene hišni uporabi, a izhajajo iz avtomobilskega sveta. Proizvaja jih Daimlerjevo podjetje ACCUmotive, ki je zadolženo za proizvodnjo baterij za Mercedesove hibridne modele. Takšne litij-ionske celice pa so kot naročene tudi za shranjevanje energije, ki jo ustvarjajo domače vetrne in sončne elektrarne.

Posamezni baterijski sklop ima zmogljivost 2,5 kilovatne ure, mogoče pa jih je združiti osem s skupno zmogljivostjo 20 kilovatnih ur. Za razliko od Teslovega sistema Powerwall, ki je na voljo v različicah z zmogljivostjo 7,5 ali 10 kilovatnih ur in omogoča največjo zmogljivost 58 kilovatnih ur z združevanjem posameznih enot, je mogoče Mercedesove baterije združiti v en, kompakten sklop za stensko ali talno namestitev.

Nadzor nad lastno energijo

Pri Mercedesu zagotavljajo, da lahko hišnih baterijski sklop poveča uporabnost lastne energije do 65 odstotkov, zaradi možnosti shranjevanja le-te pa sončne celice postajajo še bolj zanimiva alternativa. Namesto vračanja odvečne energije v omrežje jo lahko uporabniki namreč shranijo in uporabijo v času dragega toka.

Vodja električnega in elektronskega razvoja ori Mercedesu, Herlad Kröger je povedal, da za njihove baterije vlada veliko zanimanje, ter, da so prejeli že veliko naročil. Zato bodo širili prodajo tako v Nemčiji kot na drugih, tudi čez lužo, kjer bo njihov sistem na voljo še letos.

Cena celotnega kompleta, ki poleg baterij vključuje tudi sončni sistem, enoto za upravljanje z energijo in montažo, znaša okoli devet tisočakov.

Martin Macarol