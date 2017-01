Sončne celice pod kožo bi lahko napajale srčne spodbujevalnike

Študija se lahko razširi tudi na nemedicinska področja

4. januar 2017 ob 14:09

Bern - MMC RTV SLO

Študija švicarskih raziskovalcev kaže, da bi za napajanje srčnega spodbujevalnika zadoščala že 3,6 kvadratnega centimetra velika podkožna sončna celica.

Raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci bernske univerzitetne bolnišnice in bernske univerze, je prva, ki je uporabila podatke iz neposrednega vira o morebitnih možnostih uporabe sončnih celic za napajanje srčnih spodbujevalnikov in možganskih vsadkov, poroča portal ScienceDaily.

Da bi lahko pozimi in poleti napajali tipičen srčni spodbujevalnik, bi zadostovala že 3,6 kvadratnega centimetra velika sončna celica, je pojasnil vodilni avtor študije Lukas Bereuter. To so ugotovili tako, da so razvili poseben merilnik, ki je meril moč, ki jo je proizvedla celica. Celice pa so prekrili s posebnimi optičnimi filtri, ki so bili za simulacijo, kako bi različne lastnosti kože vplivale na prodiranje sončne svetlobe. Teden dni je nato 32 prostovoljcev te celice nosilo na svojih rokah poleti, jeseni in pozimi. Podatki, ki so jih tako pridobili, so pokazali, da je vsaka celica, ne glede na letni čas, proizvedla več moči, kot jo potrebuje tipični srčni spodbujevalnik (tj. med petimi in 10 mikrovati). Npr. najšibkejša celica je v povprečju proizvedla 12 mikrovatov moči.

To bi lahko imelo precej daljnosežne posledice za uporabniško izkušnjo pri bolnikih, ki trenutno uporabljajo tovrstne naprave. Zdaj je napravam namreč treba menjavati baterije, te vplivajo tudi na samo velikost naprave. Menjava baterije pa zahteva invaziven postopek, ki je ne samo drag in stresen za bolnika, ampak nosi s seboj tudi tveganje medicinskih zapletov. Neodvisen zunanji vir energije bi po drugi strani lahko drastično zmanjšal tudi velikost naprav.

Bereuter ob tem verjame, da lahko njihovo raziskavo razširijo še na druge naprave, ki bi jih takšni vsadki lahko poganjali.

A. Č.