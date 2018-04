Družina Jackson zaskrbljena zaradi Parisinega nenavadnega vedenja

20-letnica razburja s svojimi objavami na Instagramu

22. april 2018 ob 17:13

Ko je Paris Jackson objavila zgodbo na svojem profilu na Instagramu med hojo po robu strehe nebotičnika, je njena družina skočila v zrak. Vsi se bojijo za 20-letnico, da ne bi zašla na kriva pota.

Eden izmed sorodnikov je njeno hojo primerjal z incidentom iz leta 2002, ko je njen oče Michael držal njenega brata Blanketa nad balkonom v četrtem nadstropju hotela. "Toda to je huje kot takrat, ker še vedno mislim, da je imel Michael nadzor nad Blanketom in da nista bila niti približno tako visoko, kot je bila Paris na videoposnetku," je dejal sorodnik za tabloidno spletno stran Page Six. "Zmešalo se ji je. Res se ji je."

V spornem videospotu se 20-letna Jacksonova dedinja v družbi njenega domnevnega dekleta, 25-letne manekenke in igralke Care Delevingne, najprej glasno pogovarja sredi restavracije. Nato pa v drugi zgodbi Paris hodi po robu strehe stavbe, kjer se pod njo vozijo avtomobili in sprehajajo pešci. Za trenutek izgubi ravnotežje in pade v objem Delevignove. "Skoraj sem umrla," je takrat zapisala ob videoposnetku, ki ni več viden.

"Vsi so videli ta videoposnetek, in čeprav vemo, da je z njo zdaj vse O. K., ga je bilo zelo travmatično gledati in nihče ga noče pokazati Katherine ali Joeju," je o Parisinih starih starših dejal sorodnik. Družina Jackson je zdaj v skrbeh za Paris, saj menijo, da je blizu "resnega živčnega zloma". Vendar družina še nima načrtov za kakšno resnejše posredovanje.

Skrbi so upravičene, če upoštevamo težavno Parisino preteklost. 20-letnica si je po poročanju spletne strani Page Six že trikrat poskusila vzeti življenje in se tudi večkrat ranila. Bila je žrtev nadlegovanja po spletu in spolnega nadlegovanja. Hkrati pa se bori z odvisnostjo od alkohola in nizko samozavestjo. Nova ljubezen in novi prijatelji pa naj bi po navedbah njenih bližnjih Paris vodili še na nevarnejše poti. "Paris se počuti svobodna, nora in brez zadržkov ob družbi prijateljic," je dejal sorodnik.

Opojna ljubezen

Odklonilno vedenje se je pri Paris začelo stopnjevati, ko se je maja 2017 prvič srečala z Delevingnovo na podelitvi MTV-jevih filmskih nagrad. Decembra sta preživljali skupne trenutke v Evropi in se vmes družili s Parisinim botrom, igralcem Macaulayjem Culkinom, in njegovim dekletom Brendo Song. Parisini sorodniki njuno domnevno ljubezen skrivajo pred starimi starši, saj predvsem njena babica Katherine ni naklonjena istospolnim parom.

Paris so sicer paparaci pred tedni zalotili v družbi člana ekipe Guns N' Roses Andreija Gillotta. Toda viri blizu Paris pravijo, da je njena vez z Delevingnovo močna. "Michael bi želel, da je srečna," je še dodal sorodnik. "Če jo Cara ali kdor koli drug osrečuje in jo dopolnjuje, je to najpomembneje."

