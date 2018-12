Ellen DeGeneres razmišlja o koncu voditeljske vloge

Dovolj ima nenehne prijaznosti

12. december 2018 ob 18:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ellen DeGeneres je v intervjuju za The New York Times razkrila, da je imela pred podpisom pogodbe, s katero se je do leta 2020 zavezala k ustvarjanju oddaje The Ellen DeGeneres Show, močne dvome.

Pogodbo je na koncu podpisala, a zdaj priznava, da ne ve, ali bo to leta 2020 storila znova. O težki odločitvi se pogovarja z bratom, ki je prav tako komik, in ženo Portio De Rossi.

32-kratna dobitnica nagrade emmy je v intervjuju razložila, da se njena žena povsem strinja s koncem kariere, medtem ko brat meni, da televizijsko občinstvo potrebuje njen dnevni odmerek pozitivnosti. "Portia se vedno razjezi, ko mi brat reče, da ne smem nehati," je dejala o ženi, s katero sta poročeni od leta 2008.

De Rossijeva meni, da je Ellen odlična igralka in stand up komičarka, ki za izražanje svoje ustvarjalnosti ne potrebuje tovrstne televizijske oddaje. "Obstaja ogromno drugih stvari, ki se jih lahko loti. Konec oddaje ne vidim kot konca njene kariere."

Komičarka pravi, da si v prihodnosti želi sodelovati še v kakšnem filmu in za spremembo upodobiti nekoga, ki ni dober človek.

O govoricah, ki pravijo, da je, ko kamere ugasnejo, izredno nesramna do svojih sodelavcev, pa pravi, da jo to moti, saj gre za popolno laž. "Takoj prvi dan sem zaposlenim rekla, da si želim, da so v službi srečni in ponosni na to, kar delajo, sicer si lahko najdejo drugo službo. Tam nihče ne dvigne glasu ali je nehvaležen in to pravilo v studiu ostaja do danes."

18. decembra prvič po letu 2003 na male zaslone (oziroma v tem primeru na Netflix) prihaja njena nova stand up predstava, za katero pravi, da v njej lahko pokaže še svojo drugo plat. "Želim predstaviti svojo celotno osebnost."

P. B.