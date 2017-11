Emilia Clarke stopila v bran prizorom golote v Igri prestolov

Pred igralko je pomembno leto

24. november 2017 ob 18:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čeprav je nejasno, kdaj bodo oboževalci Igre prestolov dočakali zadnjo sezono serije, se glavni igralci ne morejo znebiti vprašanj o njej. Tako je tudi Emilia Clarke spregovorila o kritikah na račun prizorov spolnosti.

31-letna igralka, ki v seriji upodablja Daenerys Targaryen, je priznala, da jo kritike "zelo jezijo". "Ljudje govorijo: 'O, ja, vse spletne strani s pornografsko vsebino so nehale delovati, ko se je vrnila Igra prestolov. Pa si mislim: 'Kaj pa Dekla?' Obožujem to serijo in sem se jokala, ker nisem prenesla dejstva, da je ne bom več gledala. To je vse samo seks in golota. Veliko serij se vrti okoli zelo resničnega dejstva, da se ljudje reproducirajo," je dejala Clarkova v pogovoru za Harper's Bazaar.

Toda nastopanje v najpriljubljenejši televizijski nadaljevanki na svetu (kot kažejo številke televizijske hiše HBO in ne nazadnje število nedovoljenih prenosov s spleta) ima svoje prednosti, je priznala igralka. "Ko sem začela služiti denar, sem začela kupovati slike," je začela razlagati in nadaljevala: "Zdaj se trudim, da ne kupujem ponaredkov, toda ne morem si privoščiti imen."

Po drugi strani pa ji je slava otežila ljubezensko življenje, še posebej po tem, ko jo je revija Esquire razglasila za najbolj seksi žensko na svetu: "Včasih sem o vsakem, ki sem ga spoznala, podvomila. To počnem še zdaj, toda s slavo in uspehom so prišli neznanci, ki jih srečujem, v prednost, ker vedo o meni več kot moj krog prijateljev. Nekaj časa me je skrbelo, kaj si ljudje mislijo o meni, toda na koncu sem prišla do točke, ko mi je postalo vseeno."

2018 bo njeno leto

Pred Clarkovo je pomembno leto: bliža se zaključek Igre prestolov, na velika platna bo prišel novi odcepek Vojne zvezd, ki bo nosil naslov Solo. "Smo v obdobju, ko je filmska zvezda manj pomembna kot film," je povedala Clarkova. Pravi preizkus bo zanjo premiera trilerja Above Suspicion, kjer se bo vživela v vlogo obveščevalke FBI-ja Susan Smith.

