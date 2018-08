Eminem izdal že drugi studijski album v zadnjem letu dni

Konec lanskega leta izdal Revival

31. avgust 2018 ob 08:14

New York - MMC RTV SLO

Eden najbolj znanih raperjev na svetu je oboževalce presenetil, saj je popolnoma nepričakovano na družbenih omrežjih povedal, da je pripravil nov studijski album, ki ga je naslovil Kamikaze.

Ploščo, ki je njegova deseta v karieri in druga v zadnjih osmih mesecih, je napisal na Twitterju, o njej pa ni želel preveč razmišljati. "Uživajte," je še dodal.

Na albumu je skupaj 13 skladb, ki prinašajo za približno 45 minut novega materiala. Med njimi je tudi skladba Venom, ki jo je pripravil za prihajajoči istoimenski film, v katerem bomo lahko med drugim gledali Toma Hardyja in Riza Ahmeda.

Tokrat se je odločil, da bo k sodelovanju na albumu povabil tri glasbenike, in tako so se med gosti znašli Joyner Lucas, Royce da 5'9" in Jessie Reyez, ki sodeluje pri skladbah Nice Guy in Good Guy. Produkcijo plošče je prevzel sam, ob pomoči Dr. Dreja.

Dve izmed skladb sta dolgi manj kot minuto in predstavljata zgolj zvočna sporočila, ki si ju Eminem izmenja z menedžerjem Paulom Rosenbergom. V prvem Rosenberg Eminemu pravi, da je poslušal njegovo novo ploščo, in ga ob tem sprašuje: "Ali si res želiš zasmehovati čisto vse, pri katerih ti ni všeč to, kar imajo povedati o tebi in tvoji glasbi? Ne vem, ali je to dobra ideja."

Tudi tokrat kritizira politiko

Med temami, ki se jih dotakne na plošči, sta med drugim Donald Trump in Mike Pence, kritizira pa tudi znamenite glasbene nagrade grammy in medije, ki "so raztrgali album Revival".

Revival je njegova plošča, ki je izšla konec lanskega leta, z njo pa je nekako sklenil trilogijo, ki jo je začel z izdajama albumov Relapse (2009) in Recovery (2010), na katerih se ukvarja med drugim tudi s političnimi temami. Izdajo je pospremil s turnejo, ki je bila v Evropi razprodana v samo nekaj minutah.

Kot poročajo tuji mediji, se je s sliko na ovitku plošče Kamikaze glasbenik poklonil legendarnemu albumu zasedbe Beastie Boys Licensed to III. Na prvi strani ovitka vidimo letalo, ki se na zadnji strani zaleti v zid, pilot pa medtem kaže sredinca.

P. B.