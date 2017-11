Emma Watson je znova samska

O svoji zvezi ni govorila v javnosti

24. november 2017 ob 21:31

London - MMC RTV SLO

Po skoraj dveh letih se je zvezdnica nove Disneyjeve adaptacije filma Lepotica in zver Emma Watson razšla z računalniškim inženirjem iz Silicijeve doline Williamom "Mackom" Knightom.

27-letna igralka in deset let starejši računalniški inženir naj bi se po poročanju virov za US Weekly razšla že na začetku leta. Ameriški mediji poročajo, da so par zadnjič ulovili skupaj julija lani v Londonu. Watsonova je že od začetka svojo zvezo skrivala pred javnostjo.

''Mack je običajen moški, ki stoji trdno na realnih tleh in nima nikakršne zveze s hollywoodskim bliščem, kar je Emmi zelo všeč. Ko se je razšla z nekdanjim fantom, jo je to zelo potrlo in potrebovala je več kot leto dni, da je bila znova pripravljena na zmenke,'' je takrat za revijo The Sun dejal vir, ki je bil blizu igralki.

Britanka se sicer trudi, da bi z oboževalci ohranila pristen stik, toda ne za vsako ceno. Tako je na začetku leta razkrila, da vztrajno odklanja fotografiranje s svojimi oboževalci. "Zame je velika razlika, če lahko imam svoje življenje ali ne," je dejala Watsonova.

"Če me nekdo fotografira in to fotografijo objavi, bodo v dveh sekundah ustvarili markacijo, kje natanko se gibam," je razložila igralka. Za ceno ohranjanja zasebnosti tako odklanja vse prošnje za selfije. "Javnost lahko vidi, kaj nosim in s kom se družim. Preprosto jim ne morem dati tovrstnih informacij za zasledovanje," je pojasnila igralka.

A se vseeno ne brani pogovorov s svojimi oboževalci - predvsem ne s tistimi, ki so jo spoznali kot mlado čarovnico v franšizi Harry Potter. "Lahko sedim in odgovarjam na prav vsako vprašanje o Harryju Potterju, toda ne bom se fotografirala z izpraševalci," je sklenila igralka.

K. K.