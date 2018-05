Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Fižol operemo, mu porežemo konce in stroke prerežemo na pol. Foto: BoBo Dodaj v

Fižolov lonec po grško

Na koncu pokapamo še z oljem

18. maj 2018 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag stročjega fižola, 1 šopek mlade čebulice, 4 večji krompirji, 4 paradižniki, 3 stroki česna, 5 vejic mete, 10 vejic peteršilja, olivno olje, 20 dag fete, sol, poper.

Fižol operemo, porežemo konce in stroke prerežemo na pol. Čebulico zrežemo na kolesca. Krompir olupimo in narežemo na večje kose, česen nasekljamo.

Segrejemo olivno olje ter pražimo čebulico in česen. Dodamo narezan paradižnik in dušimo šet minut. Dodamo krompir in fižol, solimo in prilijemo toliko vode, da je zelenjava pokrita. Zavremo, pokrijemo in kuhamo 20-30 minut. Dosolimo, popramo ter potresemo z nasekljano meto, peteršiljem in nadrobljeno feto. Pokapamo z oljem in postrežemo.

C. R.